L'apertura delle prenotazioni di Nintendo Switch 2 in USA ha scatenato bagarini e truffatori vari

Nintendo ha aperto i preordini di Nintendo Switch 2 in USA e le cose stanno andando esattamente come previsto: male. Non solo i negozi stanno facendo registrare il tutto esaurito (Gamestop ha avuto grossi problemi con il suo sito, ad esempio), ma ci sono già in azione bagarini e truffatori vari , che si sono organizzati per lucrare sulla console.

Tutti su Ebay!

Nemmeno a dirlo, su eBay è iniziata la rivendita di Nintendo Switch 2 prenotate a prezzi maggiorati. Alcuni utenti stanno però provando a resistere, creando inserzioni di disturbo anti-truffatori e anti bot, ma la loro efficacia è tutta da dimostrare.

Nintendo Switch 2 è già esaurita

Comunque sia, alcune persone hanno già pagato circa il doppio del prezzo di listino per avere la console, segno che molti si sono fatti trascinare dalla foga di non essere esclusi dall'evento di lancio.

Non mancano le inserzioni finte, come detto parte della guerra anti-bot. Ad esempio in una possiamo leggere: "ATTENZIONE: SOLO SCREENSHOT DEL PREORDINE!!!!! State ordinando una foto di Nintendo Switch 2. Questa inserzione serve a combattere bot e bagarini. Nessun rimborso. Riceverete un'immagine .png di una Switch 2. Nessuna console. Contattatemi per qualsiasi domanda o offerta!"

Le inserzioni finte sono tantissime quasi superano in numero quelle dei bagarini, che hanno descrizioni simili e affermano, in buona sostanza, che la console sarà disponibile e consegnata intorno all'11 giugno. I prezzi partono dai 650 / 700 dollari per la console base, ma vanno crescendo con l'aumento della domanda.