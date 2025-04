Vari pacchetti upgrade per giochi su Nintendo Switch 2 mostrano ora i prezzi ufficiali, che sono diversi

Come era noto già in precedenza, alcuni dei giochi Nintendo Switch compatibili con Nintendo Switch 2 ottengono dei pacchetti upgrade che possono essere ottenuti a pagamento e hanno prezzi diversi, ora mostrati in maniera ufficiale sul sito Nintendo.

Le soluzioni adottate da Nintendo per il passaggio da una all'altra console di alcuni dei suoi giochi first party sono diverse e possono creare un po' di confusione, dunque bisognerà vedere individualmente quale sia il prezzo specifico per ogni titolo, ma in linea di massima si va da un minimo di 9,90€ a un massimo di 19,90€ per l'acquisto dell'upgrade per Nintendo Switch 2.

Tale variazione è legata alla quantità di contenuti compresa nell'upgrade: se questo prevede solo un adattamento tecnico del gioco viene adottato verosimilmente il prezzo più basso, ma se ci sono alcune aggiunte inedite allora si passa al prezzo superiore.