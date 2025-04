F1 25, tutti i dettagli sul ritorno della modalità narrativa Braking Point

Seguendo le orme di Drive To Survive, quest'anno in F1 25 ritorna la modalità Braking Point . Introdotta per la prima volta nel 2021 e poi riproposta nel 2023, questa modalità ricca di filmati, colpi di scena e una storia fittizia da scrivere in un susseguirsi di azione in pista ed eventi nel paddock ha ancora molto da raccontare. In occasione di un evento stampa, abbiamo potuto scoprire in anteprima tutte le novità di questo terzo appuntamento di Braking Point in F1 25.

Per questo motivo Liberty Media, la società che detiene la Formula 1, ha pensato di realizzare una serie TV con Netflix per raccontare questi dietro le quinte. Così nel 2019 ha debuttato Drive To Survive, che oltre a riscontrare un buon successo in termini di visualizzazioni, ha anche attirato numerosi nuovi spettatori a guardare la Formula 1.

La storia continua

La modalità narrativa Braking Point fa il suo ritorno in F1 25 con un terzo capitolo che promette di alzare ulteriormente la posta in gioco per i personaggi introdotti nel 2021 (Aiden Jackson e Devon Butler) e per il team Konnersport, introdotto nel 2023. Dopo averli seguiti nelle loro prime stagioni, gli sviluppatori ritengono che sia giunto il momento di raccontare una storia in cui Konnersport lotta per le posizioni di vertice e si confronta direttamente con le migliori scuderie di Formula 1.

Ritorna la livrea giallo-viola della scuderia fittizia Konnersport in Braking Point Capitolo 3

La trama di Braking Point sarà incentrata sulla battaglia per il campionato, ma non mancheranno i drammi e le tensioni dietro le quinte, con un evento chiave all'inizio della storia che getterà il team nel caos, mettendo alla prova i personaggi e la loro capacità di sostenere la pressione. Gli sviluppatori chiaramente non hanno voluto anticipare troppi dettagli, ma sembra che ci siano tutti gli ingredienti per una storia davvero avvincente, dove tra i protagonisti ci saranno anche i piloti reali di Formula 1.

Le animazioni facciali durante le interviste sono state completamente rifatte

Pur rimanendo una modalità narrativa lineare, F1 25 introduce un maggiore numero di scelte per il videogiocatore. In alcuni eventi chiave, potremo decidere quale dei due piloti della scuderia fittizia Konnersport interpretare. Questa scelta avrà un impatto sulla proseguimento della storia, influenzando le interazioni con gli altri personaggi, le telefonate, i contenuti sui social media e potenzialmente anche gli obiettivi di gara. In alcuni casi, la scelta del pilota potrebbe persino influire su alcuni degli eventi finali della storia. Si tratta dunque di un'aggiunta apprezzata, che potrebbe anche rendere la modalità più rigiocabile, per affrontare tutta la storia sotto diversi punti di vista.