Nintendo conferma date e periodi di uscita delle esclusive in arrivo per Switch e Switch 2, incluso Metroid Prime 4

Oltre agli straordinari risultati ottenuti da Nintendo Switch 2 e Mario Kart World, l'ultimo report finanziario destinato agli azionisti ha visto la grande N riconfermare le date e i periodi di uscita dei giochi esclusivi sviluppati dai suoi team interni, in arrivo su Switch e Switch 2.

Nonostante la mancanza di aggiornamenti recenti, possiamo tirare un sospiro di sollievo: Metroid Prime 4: Beyond è ancora previsto per il 2025, così come Kirby Air Riders. Diversa la situazione per Splatoon Raiders, per cui non è stato indicato alcun periodo di uscita. Tuttavia, questo non implica necessariamente un lancio lontano. Probabilmente lo scopriremo durante il prossimo Nintendo Direct, atteso da molti per settembre.