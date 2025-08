Trimestre fiscale oltre le aspettative: Apple ha registrato ricavi complessivi pari a 94,04 miliardi di dollari

Il trimestre fiscale di Apple si è concluso con risultati che vanno ben oltre le aspettative degli analisti. L'azienda ha infatti registrato un incremento del 10% rispetto all'anno precedente (stesso periodo), con ricavi complessivi pari a 94,04 miliardi di dollari. La divisione iPhone ha contribuito fortemente a questi risultati, con Tim Cook che ha elogiato in particolar modo la popolarità di iPhone 16.

Tre miliardi di iPhone venduti

L'azienda di Cupertino ha raggiunto un traguardo particolarmente importante, ovvero la vendita di ben tre miliardi di iPhone dal 2007. Come vi abbiamo già anticipato, la divisione iPhone ha contribuito nettamente ai risultati positivi di questo trimestre fiscale (44,58 miliardi di dollari, che quindi hanno superato i 40,22 miliardi attesi). Si parla quindi di una crescita annuale del 13%, grazie in particolare alla linea iPhone 16, dato che le vendite sono nettamente aumentate rispetto alla serie iPhone 15.

In ogni caso, l'utile netto ha raggiunto i 24,43 miliardi di dollari, rispetto ai 21,45 miliardi dell'anno 2024 (nello stesso periodo, ovviamente). Il margine lordo, invece, ha raggiunto il 46,5%.

A crescere rapidamente è stata anche la divisione Mac, con un incremento del 15% e conseguenti ricavi di 8,05 miliardi di dollari, rispetto alle stime di 7,26 miliardi. A contribuire, in questo caso, è stato il MacBook Air. Il settore legato ai servizi registra invece ricavi pari a 27,42 miliardi di dollari, in particolare grazie agli abbonamenti iCloud. Le prestazioni meno positive riguardano invece iPad (calo dell'8%) e la categoria "Altri Prodotti" che include accessori come AirPods e Apple Watch, attestandosi a 7,4 miliardi di dollari.