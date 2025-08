Un report anticipa un aumento dei prezzi per la prossima linea di iPhone 17

Secondo quanto riportato dall'analista Edison Lee di Jefferies, la linea di iPhone 17 subirà un aumento di prezzo di 50 dollari, a causa del rincaro dei costi dei componenti e delle tariffe cinesi. Questo cambiamento interesserà tre modelli specifici, secondo il report, quindi cerchiamo di fare maggiore chiarezza e vediamo in che modo ciò si rifletterà sul nostro mercato.

Prezzi della gamma iPhone 17

Secondo l'analista, il prezzo di partenza dell'iPhone 17 dovrebbe essere fissato a 799 dollari, quindi circa 979 € in Italia. A subire il cambiamento, invece, saranno gli altri modelli. Come vi abbiamo già anticipato, questo rincaro dipende dai dazi imposti dagli Stati Uniti sui prodotti fabbricati in Cina, oltre all'aumento del costo dei componenti.

Jeffries prevede un aumento di prezzo di 50 dollari per i modelli iPhone 17 Pro e Pro Max. Secondo queste affermazioni, quindi, i prezzi dovrebbero essere i seguenti (ovviamente le informazioni sono da prendere con le pinze, in attesa di dettagli ufficiali):

iPhone 17 : 799 dollari, quindi 979 €

: 799 dollari, quindi iPhone 17 Pro : 1.049 dollari, quindi 1.289 €

: 1.049 dollari, quindi iPhone 17 Pro Max: 1.249 dollari, quindi 1.539 €

Ad oggi non sappiamo ancora quale sia l'ipotetico prezzo del modello iPhone 17 Air, trattandosi di uno smartphone inedito, ma anche in questo caso dovrebbe essere presente un rincaro di 50 dollari (rispetto al prezzo pianificato in precedenza). Chiaramente i prezzi italiani stimati sopra sono ipotetici.