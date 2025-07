Spuntano nuovi leak sulla fotocamera di iPhone 17 Pro: zoom ottico 8x e pulsante fisico dedicato

Secondo alcune indiscrezioni, i futuri iPhone 17 Pro e 17 Pro Max potrebbero accogliere una serie di novità molto importanti legate al comparto fotografico. Si tratta comunque di informazioni non ufficiali, da prendere assolutamente con le pinze in attesa di conferme o smentite, anche perché la fonte (anonima) non ci permette di capire quanto possa essere attendibile. Vediamo quindi tutti i dettagli.

Zoom ottico 8x e app per i professionisti A riportare queste informazioni è stata MacRumors attraverso una fonte anonima. Quest'ultima, per la precisione, ha fatto riferimento a uno spot pubblicitario. La società di produzione, tuttavia, ha chiesto che venisse rimosso il suo nome (inserito precedentemente nella segnalazione). Proprio per questo motivo vogliamo ricordarvi che si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela, ma molto interessanti se dovessero rivelarsi veritiere. iPhone 17 Pro (immagine puramente indicativa) Secondo la fonte, infatti, i futuri iPhone Pro dovrebbero essere dotati di uno zoom ottico fino a 8x, a fronte dell'attuale 5x dei modelli 16 Pro. Lo zoom ottico dovrebbe essere in grado di coprire diverse lunghezze focali in modo estremamente fluido, quindi rappresenterebbe una vera novità per gli smartphone di Cupertino. Inoltre, si parla di un possibile pulsante fisico dedicato al controllo della fotocamera, che potrebbe essere posizionato sul bordo superiore del dispositivo. La terza novità riguarda invece un'applicazione professionale per il montaggio e l'editing di foto e video, pensato in particolare per i creatori di contenuti. Le colorazioni inedite di iPhone 17 Pro si mostrano in nuovi leak