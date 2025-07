Samsung S27 Ultra potrebbe avere una fotocamera in meno: un insider spiega perché

Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dal solito insider cinese Ice Universe, Samsung sta lavorando a cambiamenti rilevanti per il Galaxy S27 Ultra, previsto per il 2026. La novità principale riguarderebbe il comparto fotografico, con un approccio semplificato reso possibile dall'adozione di un sensore di nuova generazione.

Il nuovo sensore Sony da 200 MP

Negli ultimi anni la serie Galaxy S Ultra ha utilizzato sensori ISOCELL HP2 da 200 megapixel progettati in casa. Con il modello S27 Ultra, tuttavia, il colosso sudcoreano potrebbe introdurre per la prima volta un sensore Sony da 200 megapixel con dimensioni quasi pari a 1 pollice (1/1,1"), in grado di catturare più luce e migliorare sensibilmente la resa degli scatti, soprattutto in condizioni difficili. Le funzioni di ingrandimento intermedio sarebbero quindi gestite direttamente dal sensore principale tramite zoom "in-sensor", senza sacrificare qualità.

il post di Ice Universe su Weibo

Grazie alla tecnica del pixel binning, che combina più pixel in uno per migliorare nitidezza e luminosità, il nuovo sensore riuscirebbe a garantire risultati equivalenti a uno zoom ottico tradizionale. Rimarrebbe invece la lente periscopica a lungo raggio, con ingrandimento a 5x, mentre la gestione degli step intermedi verrebbe affidata al ritaglio dell'immagine a risoluzione piena o a modalità di binning meno spinte. Questa semplificazione consentirebbe di ridurre componenti fisici, liberando spazio interno per altri elementi chiave.

Le informazioni trapelate suggeriscono anche la possibile assenza dello slot per la S Pen, caratteristica introdotta con S22 Ultra e confermata nei modelli successivi. L'eliminazione di questo elemento, insieme a un modulo fotografico più compatto, potrebbe offrire maggiore margine per incrementare la capacità della batteria, migliorando così l'autonomia complessiva.

Il Galaxy S27 Ultra rappresenterebbe quindi un cambio di direzione nella filosofia progettuale di Samsung, orientata a un miglior bilanciamento tra prestazioni fotografiche e efficienza energetica. Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.