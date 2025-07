Elon Musk rivela: Samsung produrrà un nuovo chip per Tesla, accordo miliardario che fa felice anche Trump

Samsung e Tesla hanno definito un accordo da 16,5 miliardi di dollari per la fornitura dei chip AI6 , progettati internamente dal team Hardware di Tesla e destinati a costituire il cuore computazionale dei futuri sistemi di guida autonoma. L'annuncio è stato confermato direttamente da Elon Musk poche ore dopo la pubblicazione dei documenti regolatori da parte della società coreana e sottolinea l'ambizione di Tesla di gestire in prima persona le componenti chiave della propria tecnologia.

I vantaggi dell'accordo tra Samsung e Tesla

La produzione degli AI6 avverrà negli Stati Uniti, nello stabilimento Samsung di Taylor, in Texas. Il sito, frutto di un investimento complessivo di 40 miliardi di dollari, è stato in parte finanziato dai fondi federali previsti dal CHIPS and Science Act, e fino a qualche settimana fa si pensava addirittura che l'impianto fosse già obsoleto prima di aprire. Si tratta comunque di un progetto di rilievo non solo per le due aziende coinvolte, ma anche per la strategia industriale americana, con l'amministrazione Trump che punta a riportare la produzione di semiconduttori sul territorio nazionale.

Secondo le informazioni diffuse da Reuters e Bloomberg, i nuovi chip costituiranno la piattaforma di calcolo su cui si baserà l'Autopilot di prossima generazione. Le loro capacità di elaborazione saranno in grado di supportare modelli neurali complessi in tempo reale, requisito essenziale per l'evoluzione del sistema FSD (Full Self Driving) verso il livello 4 di automazione. Gli analisti ritengono che questo sviluppo possa permettere a Tesla di introdurre funzioni avanzate già entro il 2026, a partire dal mercato nordamericano.

Dal punto di vista tecnico, la produzione iniziale dovrebbe avvenire su nodi a 4 nanometri, scelta dettata dall'attuale maturità del processo produttivo di Samsung. Con il progredire del decennio, l'accordo consentirà di adottare tecnologie più sofisticate, come i 2 nanometri, senza la necessità di modificare la partnership. Questa continuità offre a Tesla la possibilità di pianificare in anticipo l'evoluzione dei propri sistemi, mentre per Samsung rappresenta un'opportunità di consolidare la propria posizione in un segmento dominato finora da TSMC.

Tra gli altri vantaggi, poi, Musk ha citato anche il fatto che la fabbrica sia posizionata vicino a casa sua e ha promesso che controllerà personalmente la produzione. Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.