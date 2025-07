Completa il tuo set-up di Switch 2 con la telecamera a forma di Pianta Piranha: un oggetto unico in sconto

Oggi, su Amazon, è tempo di grandi occasioni e se hai appena comprato una Nintendo Switch 2 non puoi non completare il tuo set-up con questa telecamera a forma di Pianta Piranha. Lo sconto attivo sulla piattaforma è del 18% e il costo finale d'acquisto è di 32,99€, solo 1€ in più rispetto al suo minimo storico. Puoi sfruttare questa promo e acquistare il prodotto direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dedicato cliccando sul box qui in basso: La Pianta Piranha non ha bisogno di troppe presentazioni: si tratta di una specie di vegetale che compare nella serie di Super Mario rappresentando un pericolo per le scorribande dell'idraulico baffuto più famoso di sempre.