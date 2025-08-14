0

L'alimentatore Corsair RM1000e da 1000W è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo l'alimentatore Corsair RM1000e da 1000W con uno sconto del 24% rispetto al prezzo consigliato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   14/08/2025
Alimentatore Corsair RM1000e da 1000W

Su Amazon è disponibile l'alimentatore Corsair RM1000e da 1000W a 129,90 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 171,90 € e il prezzo consigliato di 176,90 €. Si tratta quindi del prezzo minimo storico, disponibile tuttavia per un periodo di tempo limitato. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Le caratteristiche dell'alimentatore Corsair RM1000e

Si tratta in questo caso dell'alimentatore RMe (2023) da 1000W. L'alimentatore è interamente modulare, affidabile ed efficiente, quindi basterà collegare solo i cavi richiesti dal vostro sistema. Inoltre, è compatibile con lo standard di alimentazione ATX 3.1 e la piattaforma PCIe Gen 5.

Corsair RM1000e
Corsair RM1000e

Troviamo anche una ventola da 120 mm con cuscinetto a spirale e una curva regolata per offrire la massima silenziosità, anche a pieno carico. I condensatori con rating a 105° forniscono invece un'alimentazione costante, con prestazioni elettriche altamente affidabili. Con la compatibilità Modern Standby, infine, i tempi di riattivazione sono ultra-veloci.

