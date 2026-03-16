POCO F8 Ultra cala di prezzo con l'applicazione di un codice sconto dedicato su AliExpress

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di POCO F8 Ultra: smartphone il cui costo cala con l'applicazione del codice sconto MULTI70 (o in alternativa ITAS70) dal valore di 70€ per un costo totale e finale d'acquisto di 535,71€. Puoi acquistare lo smartphone direttamente tramite questo link.
Il POCO F8 Ultra è uno smartphone che unisce design elegante, prestazioni avanzate e resistenza grazie alla certificazione IP68, che lo rende impermeabile e adatto a ogni situazione quotidiana. Con uno spessore di soli 7,9 mm, offre un'ottima ergonomia e un touch and feel piacevole, ideale per un uso prolungato.
Ulteriori dettagli sullo smartphone
Il dispositivo monta un display AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione 1200 x 2608 pixel, supporto a 68 miliardi di colori, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, e picchi di luminosità fino a 3500 nits.
Sotto la scocca, il POCO F8 Ultra è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 con tecnologia a 3 nm e 12 GB di RAM, assicurando prestazioni elevate anche con applicazioni complesse o multitasking intenso.
La batteria da 6500 mAh garantisce un'autonomia prolungata per tutta la giornata. Dal punto di vista fotografico, lo smartphone dispone di una fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.7, mentre la fotocamera frontale si attesta sui 32 MP.