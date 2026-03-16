POCO F8 Ultra cala di prezzo con l'applicazione di un codice sconto dedicato su AliExpress

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di POCO F8 Ultra: smartphone il cui costo cala con l'applicazione del codice sconto MULTI70 (o in alternativa ITAS70) dal valore di 70€ per un costo totale e finale d'acquisto di 535,71€. Puoi acquistare lo smartphone direttamente tramite questo link.

Il POCO F8 Ultra è uno smartphone che unisce design elegante, prestazioni avanzate e resistenza grazie alla certificazione IP68, che lo rende impermeabile e adatto a ogni situazione quotidiana. Con uno spessore di soli 7,9 mm, offre un'ottima ergonomia e un touch and feel piacevole, ideale per un uso prolungato.