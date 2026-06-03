Lo smartphone POCO X7 Pro è in sconto su AliExpress: con questi codici spenderai pochissimo

Su AliExpress è attualmente disponibile lo smartphone POCO X7 Pro a 278,08 €, ma con i codici SSIT35, MULTI35 o ITSS35 potrai risparmiare altri 35 €. Non è tutto, perché con i PayPal Discount potra risparmiare ulteriori 20 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link (assicurati di selezionare manualmente la colorazione verde).
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Eccellente rapporto potenza/prezzo
Lo smartphone è alimentato dal processore Dimensity D8400-Ultra ed è dotato di display CrystalRes AMOLED a 120 Hz. La batteria ha una buona capacità di 6.000 mAh con ricarica ultra veloce HyperCharge da 90W e certificazione di grado IP68 per resistenza ad acqua e polvere. Si tratta di un prodotto con prestazioni quasi da top di gamma a un prezzo molto più accessibile.
Le prestazioni sono decisamente ottime, mentre il comparto fotografico è modesto. Tuttavia, il bloatware potrebbe essere una seccatura per alcuni utenti. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.
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