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Lo smartphone POCO X7 Pro è in sconto su AliExpress: con questi codici spenderai pochissimo

Tra le offerte di AliExpress troviamo lo smartphone POCO X7 Pro nella colorazione verde e nel taglio da 12+512 GB. Ecco tutti i codici per risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/06/2026
POCO X7 Pro

Su AliExpress è attualmente disponibile lo smartphone POCO X7 Pro a 278,08 €, ma con i codici SSIT35, MULTI35 o ITSS35 potrai risparmiare altri 35 €. Non è tutto, perché con i PayPal Discount potra risparmiare ulteriori 20 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link (assicurati di selezionare manualmente la colorazione verde).

Le offerte sono valide dal primo al 10 giugno fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi, e non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Eccellente rapporto potenza/prezzo

Lo smartphone è alimentato dal processore Dimensity D8400-Ultra ed è dotato di display CrystalRes AMOLED a 120 Hz. La batteria ha una buona capacità di 6.000 mAh con ricarica ultra veloce HyperCharge da 90W e certificazione di grado IP68 per resistenza ad acqua e polvere. Si tratta di un prodotto con prestazioni quasi da top di gamma a un prezzo molto più accessibile.

POCO X7 Pro
POCO X7 Pro

Le prestazioni sono decisamente ottime, mentre il comparto fotografico è modesto. Tuttavia, il bloatware potrebbe essere una seccatura per alcuni utenti. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.

Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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