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La sveglia digitale Super Mushroom con luce notturna è al minimo storico su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo la sveglia digitale Super Mushroom, perfetta per gli appassionati e a un prezzo particolarmente basso.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/08/2026
Sveglia digitale Super Mushroom

Su Amazon è attualmente disponibile la sveglia digitale Super Mushroom, targata Paladone e con licenza ufficiale Nintendo, a soli 15,71 €. Per correttezza specifichiamo che il prezzo mediano è di 17,34 €. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un oggetto utile e dedicato agli appassionati

Come puoi vedere, questa sveglia presenta il design iconico Super Mushroom. Si tratta di un prodotto da poter posizionare comodamente sulla scrivania o sul proprio comodino. Per posticipare l'allarme o attivare la luce notturna basterà toccare la testa a fungo. La sveglia è molto compatta e ha un'altezza di 16 cm, con un display digitale di facile lettura.

Sveglia Super Mushroom
Sveglia Super Mushroom

Come anticipato, è un prodotto con licenza ufficiale Nintendo, quindi è davvero perfetto per gli appassionati ed è adatto a tutte le età. La sveglia necessita di batterie per funzionare (non sono incluse). Si tratta di un prodotto che unisce funzionalità e design e diventa un vero e proprio elemento decorativo capace di aggiungere un tocco originale alla camera, alla scrivania o alla collezione di ogni appassionato. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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