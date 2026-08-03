Il controller Turtle Beach Rematch a tema Super Mario è al minimo storico: risparmia 30 €

Su Amazon è attualmente disponibile il controller Turtle Beach Rematch a tema Super Mario a 29,99 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 50%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Pulsanti mappabili e buona autonomia
In questo caso si tratta del controller Invincible Mario, con una finitura che si illumina al buio. Ovviamente è un prodotto con licenza ufficiale Nintendo ed è compatibile con tutti i modelli Nintendo, ma il pulsante C non è disponibile. La batteria ricaricabile offre fino a 40 ore di gioco, mentre i due pulsanti mappabili offrono un'esperienza ancora più personalizzata.
Il controller ha una portata wireless di 9,14 metri, per un gioco senza interruzioni. Nel complesso è un prodotto adatto a tutti, nonché perfetto per gli appassionati dell'universo di Super Mario. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.