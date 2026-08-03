Il monitor curvo Samsung Odyssey G7 da 37" è su Amazon al minimo storico

Se sei alla ricerca di un nuovo monitor curvo, il Samsung Odyssey G7 da 37" è su Amazon a 499 € rispetto al prezzo mediano di 659,75 €, permettendoti di risparmiare fino al 24%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Caratteristiche del monitor
Come ti abbiamo anticipato, si tratta di un monitor curvo 1000R, da 37" UHD 4K 3840 x 2160 con frequenza di aggiornamento a 165 Hz, per gameplay sempre fluidi in ogni contesto. Lato connettività troviamo 2 HDMI, 1 Display Port e ingresso audio. A contribuire positivamente è AMD FreeSync Premium Pro, per una riproduzione fluida grazie alla frequenza di aggiornamento variabile (VRR).
Inoltre, lo standard VESA DisplayHDR 600 aumenta il contrasto, con neri ancora più profondi e dettagli più nitidi anche nelle scene più buie. Si tratta nel complesso di un prodotto molto apprezzato. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.