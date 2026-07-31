Rayman Legends Retold è disponibile in preordine su PS5 e Nintendo Switch 2

Su Amazon è attualmente possibile preordinare il gioco Rayman Legends Retold per PS5 e Nintendo Switch 2, precisamente la Launch Edition. Se sei interessato, basterà selezionare la tua versione preferita cliccando direttamente sui box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con l'uscita ufficiale prevista per il 1° ottobre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.