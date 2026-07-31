Rayman Legends Retold è disponibile in preordine su PS5 e Nintendo Switch 2

Su Amazon è attualmente possibile preordinare il gioco Rayman Legends Retold per PS5 e Nintendo Switch 2, precisamente la Launch Edition. Se sei interessato, basterà selezionare la tua versione preferita cliccando direttamente sui box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con l'uscita ufficiale prevista per il 1° ottobre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un platform rinnovato
L'iconico platform Ubisoft del 2013 è stato modernizzato per offrirti un'esperienza ancora più coinvolgente. Non si tratta di un semplice remake grafico, bensì sono state introdotte nuove meccaniche e ulteriori novità. Con le sezioni Dragon Ride, ad esempio, potrai vivere spettacolari sequenze in cui si cavalcano draghi, mentre in World of the Livid Dead scoprirai un'area cupa con una meccanica basata sul potere della luce. Anche in questo caso potrai giocare in compagnia di amici.
La Launch Edition include anche Rayman Origins Enhanced Edition, la mappa della Radura dei Sogni, 3 litografie premium e il Pacchetto Hoodlum Havoc. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.