Rayman Origins: Enhanced Edition sarà gratis con Legends Retold: 4K, nuovi contenuti e funzionalità

Questa riedizione offrirà una risoluzione fino al 4K con texture rielaborate, 60 FPS su console , nuovi collezionabili e ricompense, oltre a una serie di miglioramenti moderni come il feedback aptico per i controller compatibili e diverse funzionalità inedite.

Ieri Ubisoft ha annunciato Rayman Legends Retold , fissandone l'uscita al 1° ottobre, ma non è l'unica sorpresa per i fan dell'eroe senza arti: ogni copia del remake includerà anche Rayman Origins: Enhanced Edition , una versione migliorata del platform del 2011 per PS5, Xbox Series X|S e altre piattaforme ancora da confermare.

Le tante novità di questa riedizione

In un post pubblicato su Steam, Ubisoft ha condiviso una panoramica dettagliata delle aggiunte previste per l'Enhanced Edition, che si presenta come un aggiornamento molto più ricco di una semplice rimasterizzazione. Oltre al miglioramento grafico con texture in 4K, tornano i Relitti, collezionabili in passato esclusivi della versione PS Vita: sono nascosti in ogni livello e, una volta ottenuti tutti, permettono di accedere alla Galleria dei Mosaici, dove si possono sbloccare video dedicati alle origini di Rayman e Globox.

Arrivano anche 18 nuove skin, che portano il totale a 34, e un'espansione massiccia degli standee: dal singolo presente nel gioco originale si passa a 51, uno per ogni livello completato, ciascuno dedicato a personaggi, eventi e momenti iconici dell'avventura. Anche il sistema degli obiettivi è stato aggiornato, con 39 achievement complessivi e 10 nuovi traguardi Ubisoft Connect.

Sul fronte della qualità della vita sono state introdotte funzioni molto richieste, come la possibilità di saltare le cutscene, accelerare la schermata di fine livello, attivare la corsa tramite toggle, rimappare liberamente i comandi e sfruttare vibrazioni e feedback aptico differenziati in base al personaggio utilizzato.

L'accessibilità è stata ampliata con l'arrivo dell'Assistente Murphy, che può accompagnare il giocatore nei livelli già completati segnalando con un cue sonoro i tesori e i collezionabili mancanti. Sono stati aggiunti anche i Cuori d'Oro e di Diamante, che sostituiscono il cuore rosso e offrono rispettivamente due colpi di protezione o invincibilità totale. Per chi rimane bloccato in sezioni particolarmente ostiche è disponibile la Benedizione della Fata, che rende quasi invincibili, permette di volare liberamente e consente di danneggiare i nemici semplicemente attraversandoli.

Infine, è stata aggiunta una Galleria dei Concept che raccoglie oltre settanta bozzetti sbloccabili tramite le Medaglie Lum e visualizzabili in un livello dedicato. È stato aggiunto anche un Visualizzatore degli Standee, un'area pensata per consultare e fotografare tutti i cinquantuno standee ottenuti, trasformandoli in un vero e proprio album celebrativo dell'avventura.

Per il momento, secondo quanto comunicato da Ubisoft, questa versione non sarà venduta separatamente né sarà disponibile un upgrade per chi possiede già l'originale. Tuttavia, non è escluso che in futuro possano arrivare ulteriori opzioni.