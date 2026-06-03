God of War Laufey non manda Kratos in pensione: sarà protagonista di "molte altre storie"

God of War Laufey segna una svolta importante per la serie, introducendo per la prima volta un cambio di protagonista: il nuovo capitolo seguirà infatti le imprese di Faye, la moglie di Kratos. Questo però non significa che il Fantasma di Sparta sia destinato alla pensione. Anzi, Sony Santa Monica ha confermato che ci sono "molte altre storie" che lo vedranno al centro della scena .

Il messaggio sui social di Santa Monica

Successivamente, a rafforzare ulteriormente il concetto e dargli anche una sorta di veste ufficiale, Sony Santa Monica ha rincarato la dose con un post su X: "Kratos è il Dio della Guerra - abbiamo molte altre storie da raccontare con lui. Per ora, siamo entusiasti di portare i fan in un viaggio nell'aldilà degli dèi con Faye e speriamo che vi unirete a noi per il viaggio!"

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

È interessante come lo studio abbia voluto precisare fin da subito che Kratos non è ancora destinato dalla pensione. Da una parte si tratta anche di una scelta comprensibile: God of War è una serie con più vent'anni di storia e lo spartano una delle figure più amate e riconoscibili del brand PlayStation. Anticipare un ritorno dello spartano in un prossimo gioco da una parte sicuramente avrà rassicurato i fan di lunga data e potrebbe smorzare sul nascere parte di eventuali critiche per questo inatteso (voci di corridoio permettendo) cambio di protagonista.

Per il momento God of War Laufey non ha ancora una data di uscita scolpita nella pietra. Tuttavia, il lungo video gameplay mostrato durante lo State of Play, unito alle recenti dichiarazioni del giornalista Jason Schreier, suggerisce che il debutto su PS5 potrebbe non essere troppo lontano.