PlayStation annuncia un nuovo State of Play: sarà dedicato a Phantom Blade Zero, da poco rinviato

Il gioco era apparso anche nell'evento di ieri, dove è stato mostrato un breve trailer in attesa della versione estesa che accompagnerà l'apertura dei preorder. Il nuovo State of Play dovrebbe seguire a breve distanza, con una presentazione di 15-20 minuti dedicata al mondo di gioco, al sistema di combattimento, all'esplorazione e alla progressione.

A meno di 24 ore dall'ultimo evento, Sony ha ufficializzato un nuovo State of Play che si terrà durante l'estate , con una data precisa ancora da definire. Si tratterà di uno show monografico interamente dedicato a Phantom Blade Zero , il nuovo action di S‑Game in arrivo su PS5 e PC.

La data di uscita è slittata di oltre un mese

La conferma dello State of Play è arrivata in parallelo a un rinvio piuttosto inatteso: Phantom Blade Zero non uscirà più il 9 settembre, ma il 29 ottobre.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Secondo S‑Game, la decisione nasce dalla volontà di sfruttare un'ultima finestra per migliorare ulteriormente il gioco. Il team ha aggiornato modelli e ambienti, ottimizzato l'impatto visivo senza dipendere dal ray tracing e preferisce garantire fin dal day one una versione più rifinita, invece di rimandare questi interventi a patch successive.

"Negli ultimi mesi, abbiamo semplificato i contenuti e concentrato i nostri sforzi nel rifinire le aree che contano di più. Durante questo processo, ho visto un'ultima opportunità per Phantom Blade Zero di fare un altro balzo significativo in avanti", afferma "Soulframe", il CEO di S-Game e autore di Phantom Blade Zero.

"Abbiamo aggiornato numerosi modelli di personaggi e rivisto molti ambienti in tutto il gioco, spingendoli verso il più alto standard che possiamo attualmente raggiungere. Abbiamo anche dedicato sforzi aggiuntivi per preservare il più possibile l'impatto visivo anche senza affidarci al ray tracing. Naturalmente, il ray tracing migliorerà ulteriormente i visivi, ma la nostra priorità è assicurarci che l'aspetto principale, l'atmosfera e l'intensità di Phantom Blade Zero emergano con tutta la loro forza per il maggior numero possibile di giocatori."

"Un ritardo di 50 giorni non può risolvere tutto. Ma ci dà tempo sufficiente per completare una serie di miglioramenti chiaramente definiti e genuinamente importanti. Avremmo potuto integrarli tramite aggiornamenti post-lancio, ma per i giocatori che sceglieranno di unirsi a noi dal primo giorno, crediamo che meritino la migliore versione di Phantom Blade Zero che possiamo offrire fin dall'inizio."