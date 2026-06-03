Il CEO di Take-Two ora è un wrestler di WWE 2K26, così potete "vendicarvi" per i rinvii di GTA 6

Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, la compagnia madre di Rockstar Games (GTA 6) e 2K, è ora un personaggio giocabile in WWE 2K26... per quanto, immaginiamo, molti fan preferiranno lottarci contro per dargli (scherzosamente) una lezione per i tanti rinvii di GTA 6 e la lunga attesa per il terzo trailer e l'apertura dei preordini.

Zelnick è stato inserito nel roster di superstar della WWE tramite l'aggiornamento che ha inaugurato l'arrivo dei nuovi contenuti del Rinside Pass della Stagione 3. Ha uno score totale di 77 ed è classificato come lottatore di pesi leggeri.