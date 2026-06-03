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Il CEO di Take-Two ora è un wrestler di WWE 2K26, così potete "vendicarvi" per i rinvii di GTA 6

Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, debutta come wrestler in WWE 2K26: un'aggiunta inattesa che permette ai fan di sfogarsi virtualmente contro il "responsabile" dei rinvii di GTA 6, ora pronto a salire sul ring.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   03/06/2026
Strauss Zelnick in WWE 2K26

Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, la compagnia madre di Rockstar Games (GTA 6) e 2K, è ora un personaggio giocabile in WWE 2K26... per quanto, immaginiamo, molti fan preferiranno lottarci contro per dargli (scherzosamente) una lezione per i tanti rinvii di GTA 6 e la lunga attesa per il terzo trailer e l'apertura dei preordini.

Zelnick è stato inserito nel roster di superstar della WWE tramite l'aggiornamento che ha inaugurato l'arrivo dei nuovi contenuti del Rinside Pass della Stagione 3. Ha uno score totale di 77 ed è classificato come lottatore di pesi leggeri.

Un ingresso sul ring degno da CEO

Qui sotto possiamo vedere un video del suo ingresso sul ring. L'entrata di Zelnick è accompagnata dalle note di My Way di Frank Sinatra (per quanto nel video non è possibile sentirla probabilmente per motivi di copyright), una canzone al momento selezionabile solo per questo lottatore speciale.

Il wrestler Cody Rhodes ha ricevuto una diffida da Nintendo per aver usato il simbolo della Triforza di Zelda Il wrestler Cody Rhodes ha ricevuto una diffida da Nintendo per aver usato il simbolo della Triforza di Zelda

Simpatico anche il commento degli annunciatori Michael Cole e Wade Barret a bordo ring al suo arrivo:

"È il chairman, il CEO! Strauss Zelnick. Signore e signori, Strauss Zelnick è passato dalla sala riunioni al quadrato. Un uomo che ha trascorso oltre trent'anni ai massimi livelli dell'industria videoludica e che ora punta anche al mondo del wrestling."

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"Di certo si è messo in forma, ma vediamo se il presidente è pronto anche a salire sul ring. Strauss Zelnick è qui per conquistare un titolo in WWE. Anzi, potrebbe persino conquistarne due (in lingua originale "In fact, he might take two" un gioco di parole su Take-Two, ndr)."

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