Il CEO di Take-Two ora è un wrestler di WWE 2K26, così potete "vendicarvi" per i rinvii di GTA 6

Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, la compagnia madre di Rockstar Games (GTA 6) e 2K, è ora un personaggio giocabile in WWE 2K26... per quanto, immaginiamo, molti fan preferiranno lottarci contro per dargli (scherzosamente) una lezione per i tanti rinvii di GTA 6 e la lunga attesa per il terzo trailer e l'apertura dei preordini.
Zelnick è stato inserito nel roster di superstar della WWE tramite l'aggiornamento che ha inaugurato l'arrivo dei nuovi contenuti del Rinside Pass della Stagione 3. Ha uno score totale di 77 ed è classificato come lottatore di pesi leggeri.
Un ingresso sul ring degno da CEO
Qui sotto possiamo vedere un video del suo ingresso sul ring. L'entrata di Zelnick è accompagnata dalle note di My Way di Frank Sinatra (per quanto nel video non è possibile sentirla probabilmente per motivi di copyright), una canzone al momento selezionabile solo per questo lottatore speciale.
Simpatico anche il commento degli annunciatori Michael Cole e Wade Barret a bordo ring al suo arrivo:
"È il chairman, il CEO! Strauss Zelnick. Signore e signori, Strauss Zelnick è passato dalla sala riunioni al quadrato. Un uomo che ha trascorso oltre trent'anni ai massimi livelli dell'industria videoludica e che ora punta anche al mondo del wrestling."
"Di certo si è messo in forma, ma vediamo se il presidente è pronto anche a salire sul ring. Strauss Zelnick è qui per conquistare un titolo in WWE. Anzi, potrebbe persino conquistarne due (in lingua originale "In fact, he might take two" un gioco di parole su Take-Two, ndr)."
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