Il wrestler Cody Rhodes ha ricevuto una diffida da Nintendo per aver usato il simbolo della Triforza di Zelda

A quanto pare neanche un wrestler tosto e famoso come Cody Rhodes può molto contro gli "avvocati ninja" di Nintendo. Ironia a parte, il campione WWE ha rivelato di aver ricevuto una lettera di diffida per aver decorato i suoi stivali da ring con il simbolo della Triforza, tratto dalla serie The Legend of Zelda.
Per chi non lo conoscesse, Cody Rhodes è uno dei wrestler statunitensi più in vista degli ultimi anni. Attuale detentore dell'Undisputed WWE Championship, è anche un grande appassionato di videogiochi e interpreterà Guile nel prossimo film di Street Fighter.
Cody Rhodes e i parallelismi tra The Legend of Zelda e il wrestling
Durante l'ultimo episodio del suo podcast What Do You Wanna Talk About, Rhodes ha ricordato quando, tra la fine degli anni 2000 e l'inizio dei 2010, indossava occasionalmente stivali decorati con la Triforza (visibili nell'immagine qui sotto).
"Ho pensato ai principi della Triforza, che sono potere, coraggio e saggezza", ha detto Rhodes al collega wrestler Kit Wilson. "Per chi non lo sapesse: Zelda rappresenta la saggezza, ovviamente Link è quello che incarna il coraggio, e il potere è Ganon. Insieme formano le tre parti della Triforza. È tutto lì."
"E mi piaceva l'idea di rappresentare questi elementi: fare affidamento sulla propria saggezza, su ciò che hai imparato e su come lo applichi; essere ambiziosi e voler essere forti, se possibile, in un mondo competitivo come quello dello sport; e poi avere il coraggio di farlo davvero. Ti butti, ti spacchi il gomito. La sera dopo decidi di rifarlo, e ti spacchi il gomito ancora di più. Mi sembrava un concetto che calzava bene."
Quell'abitudine, però, è durata poco: "Ho anche ricevuto una diffida da Nintendo. Sono stati molto gentili, non erano aggressivi, è stato tutto molto educato. E non sono certo il primo ad aver usato la Triforza."
Da grande fan della serie, Rhodes ha poi paragonato la pubblicazione di The Legend of Zelda: Twilight Princess al wrestling professionistico.
"Twilight Princess è una storia di wrestling. Ai fan piace ciò che piace a loro, e quando fanno abbastanza rumore possono cambiare il mondo intero" ha spiegato, mettendo in parallelo l'arrivo di uno Zelda più cupo - nato anche come reazione alle critiche allo stile di The Wind Waker del 2002 - con eventi del wrestling, come le campagne dei fan che lo hanno spinto ad affrontare Roman Reigns a WrestleMania 40. Ha comunque precisato: "Wind Waker è un grande gioco. Semplicemente i fan non erano pronti per il suo stile grafico."
Non è la prima volta che Cody Rhodes dimostra la sua passione per i videogiochi. Ad esempio, nel suo match al Ring of Honor del 2018 si è presentato sul ring vestito come Venom Snake di Metal Gear Solid 5.
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