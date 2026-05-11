Il wrestler Cody Rhodes ha ricevuto una diffida da Nintendo per aver usato il simbolo della Triforza di Zelda

Per chi non lo conoscesse, Cody Rhodes è uno dei wrestler statunitensi più in vista degli ultimi anni. Attuale detentore dell'Undisputed WWE Championship, è anche un grande appassionato di videogiochi e interpreterà Guile nel prossimo film di Street Fighter .

Cody Rhodes e i parallelismi tra The Legend of Zelda e il wrestling

Durante l'ultimo episodio del suo podcast What Do You Wanna Talk About, Rhodes ha ricordato quando, tra la fine degli anni 2000 e l'inizio dei 2010, indossava occasionalmente stivali decorati con la Triforza (visibili nell'immagine qui sotto).

Gli stivali di Cody Rhodes con il simbolo della Triforza

"Ho pensato ai principi della Triforza, che sono potere, coraggio e saggezza", ha detto Rhodes al collega wrestler Kit Wilson. "Per chi non lo sapesse: Zelda rappresenta la saggezza, ovviamente Link è quello che incarna il coraggio, e il potere è Ganon. Insieme formano le tre parti della Triforza. È tutto lì."

"E mi piaceva l'idea di rappresentare questi elementi: fare affidamento sulla propria saggezza, su ciò che hai imparato e su come lo applichi; essere ambiziosi e voler essere forti, se possibile, in un mondo competitivo come quello dello sport; e poi avere il coraggio di farlo davvero. Ti butti, ti spacchi il gomito. La sera dopo decidi di rifarlo, e ti spacchi il gomito ancora di più. Mi sembrava un concetto che calzava bene."

Quell'abitudine, però, è durata poco: "Ho anche ricevuto una diffida da Nintendo. Sono stati molto gentili, non erano aggressivi, è stato tutto molto educato. E non sono certo il primo ad aver usato la Triforza."

Da grande fan della serie, Rhodes ha poi paragonato la pubblicazione di The Legend of Zelda: Twilight Princess al wrestling professionistico.

"Twilight Princess è una storia di wrestling. Ai fan piace ciò che piace a loro, e quando fanno abbastanza rumore possono cambiare il mondo intero" ha spiegato, mettendo in parallelo l'arrivo di uno Zelda più cupo - nato anche come reazione alle critiche allo stile di The Wind Waker del 2002 - con eventi del wrestling, come le campagne dei fan che lo hanno spinto ad affrontare Roman Reigns a WrestleMania 40. Ha comunque precisato: "Wind Waker è un grande gioco. Semplicemente i fan non erano pronti per il suo stile grafico."

Non è la prima volta che Cody Rhodes dimostra la sua passione per i videogiochi. Ad esempio, nel suo match al Ring of Honor del 2018 si è presentato sul ring vestito come Venom Snake di Metal Gear Solid 5.