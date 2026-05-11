I primi voti di Directive 8020 vanno dall'ottimo all'insufficiente

Sembra proprio che Directive 8020 sia stato accolto in maniera piuttosto variegata dalla stampa, emergendo come un gioco piuttosto polarizzante, con i primi voti che vanno dall'ottimo all'insufficiente.
Anche Multiplayer.it si pone a uno dei due estremi di questa scala, e vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Directive 8020 per scoprirlo e soprattutto capire i perché della scelta, ma evidentemente non siamo gli unici ad aver accolto il nuovo titolo di Supermassive Games con una certa freddezza.
In ogni caso, i voti alti compensano parzialmente quelli bassi e, al momento, la media si attesta su una precisa via di mezzo, con un 71 di Metascore su Metacritic e un 76 su OpenCritic, ma si tratta ancora di un periodo di assestamento.
Un elenco di voti
Il gioco è un'avventura narrativa sullo stile classico del team in questione, specializzato in particolare in giochi horror di questo tipo come Until Dawn e The Quarry, facente parte della serie di Dark Pictures Anthology.
Se volete avere un'idea delle valutazioni raccolte finora, riportiamo qui sotto alcuni dei primi voti emersi online dalle principali testate internazionali, che come potete vedere presentano un ampio spettro di giudizi.
Ecco dunque alcuni dei voti raccolti:
- The Outerheaven - 90
- The Sixth Axis - 90
- Gaming Boulevard - 85
- XGN - 85
- CGMagazine - 85
- Gamesreactor - 80
- PlayStation Lifestyle - 80
- MonsterVine - 70
- TechRadar - 70
- PlayStation Universe - 70
- Press Start Australia - 70
- GameWatcher - 70
- Destructoid - 65
- Stevivor - 60
- Metro GameCentral - 60
- Gameliner - 60
- Game Informer - 50
- Multiplayer.it - 50
- Push Square - 50
In generale, le recensioni positive si soffermano maggiormente sugli elementi effettivamente riusciti di Directive 8020, come l'ambientazione fantascientifica horror che richiama le atmosfere di The Thing, mentre quelle più negative non riescono a passare sopra delle evidenti lacune.
Tra gli elementi critici si parla di carenze strutturali nel gameplay e una certa piattezza generale nella storia e nella scrittura dei personaggi.
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