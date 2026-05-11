I primi voti di Directive 8020 vanno dall'ottimo all'insufficiente

Sembra proprio che Directive 8020 sia stato accolto in maniera piuttosto variegata dalla stampa, emergendo come un gioco piuttosto polarizzante, con i primi voti che vanno dall'ottimo all'insufficiente.

Anche Multiplayer.it si pone a uno dei due estremi di questa scala, e vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Directive 8020 per scoprirlo e soprattutto capire i perché della scelta, ma evidentemente non siamo gli unici ad aver accolto il nuovo titolo di Supermassive Games con una certa freddezza.

In ogni caso, i voti alti compensano parzialmente quelli bassi e, al momento, la media si attesta su una precisa via di mezzo, con un 71 di Metascore su Metacritic e un 76 su OpenCritic, ma si tratta ancora di un periodo di assestamento.