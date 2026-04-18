Directive 8020 condensato in 60 secondi: un video spiega tutto quello che c'è da sapere

Supermassive Games ha pubblicato un nuovo trailer per Directive 8020, la sua nuova avventura narrativa ad ambientazione fantascientifica horror che in sostanza spiega tutto quello che c'è da sapere su questo nuovo titolo in 60 secondi.
Nel breve volgere di un minuto di trailer possiamo dunque ricevere diverse informazioni basilari su questo interessante titolo, che lancia un nuovo franchise all'interno delle produzioni di Supermassive, dopo Until Dawn, The Quarry e la serie The Dark Pictures Anthology.
Directive 8020 ha la data di uscita fissata per il 12 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X|S ed è partito proprio come parte integrante della serie Dark Pictures, per poi evolversi in maniera più indipendente.
Tutte le caratteristiche condensate in un minuto
Anche in questo caso, comunque, si tratta ancora di un'avventura a trazione narrativa con un impianto cinematografico fortemente incentrato sulle scelte del giocatore, che deve poi affrontare le conseguenze di queste.
La storia racconta di una Terra morente e di una umanità che deve trovare una nuova casa nello spazio, motivo per il quale è stata inviata una missione verso Tau Ceti, a dodici anni luce di distanza.
La speranza di trovare un altro pianeta ospitale per l'umanità sembra però svanire quando la nave Cassiopea, inviata in avanscoperta per iniziare la colonizzazione di Tau Ceti f, si schianta sulla superficie e l'equipaggio entra in contatto con una sconosciuta forma aliena aggressiva.
Da qui parte un'avventura che richiama alcuni classici dell'horror: al di là dell'alieno ostile, questo è anche in grado di assumere le sembianze delle proprie prede, cosa che introduce un elemento ulteriore di angoscia e paranoia nei sopravvissuti, sullo stile de La Cosa.