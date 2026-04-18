Directive 8020 condensato in 60 secondi: un video spiega tutto quello che c'è da sapere

Supermassive Games ha pubblicato un nuovo trailer per Directive 8020, la sua nuova avventura narrativa ad ambientazione fantascientifica horror che in sostanza spiega tutto quello che c'è da sapere su questo nuovo titolo in 60 secondi.

Nel breve volgere di un minuto di trailer possiamo dunque ricevere diverse informazioni basilari su questo interessante titolo, che lancia un nuovo franchise all'interno delle produzioni di Supermassive, dopo Until Dawn, The Quarry e la serie The Dark Pictures Anthology.

Directive 8020 ha la data di uscita fissata per il 12 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X|S ed è partito proprio come parte integrante della serie Dark Pictures, per poi evolversi in maniera più indipendente.