Il trailer di lancio di Directive 8020 punta tutto sull'atmosfera

Dopo aver ucciso un paio di membri dell'equipaggio, la creatura dà inizio a una vera e propria caccia che si consuma fra violenza e inganni, e a cui dovremo cercare in tutti i modi di sopravvivere.

I protagonisti del gioco sono infatti i membri dell'equipaggio di una nave spaziale incaricati di trovare un nuovo pianeta abitabile per la razza umana , e che pensano di aver raggiunto l'obiettivo una volta approdati sulla superficie di Tau Ceti f.

Supermassive Games ha pubblicato il trailer di lancio di Directive 8020 , la sua nuova avventura horror dal taglio cinematografico disponibile ora su PC, PS5 e Xbox Series X|S: un montaggio che punta tutto sull'atmosfera, come da aspettative.

Opinioni contrastanti?

La stampa internazionale ha accolto il nuovo titolo di Supermassive Games in maniera davvero contrastante, con voti che vanno dal 9,5 al 4, dunque da brillanti promozioni a sonore bocciature. La nostra recensione di Directive 8020 rientra nella seconda categoria, quella delle voci più critiche.

La sensazione che abbiamo avuto è infatti quella di un'avventura viziata da una sceneggiatura piatta e piena di retorica, situazioni poco interessanti, sezioni stealth prive di acuti e solo una fase finale più movimentata, che arriva però quando è ormai tardi per salvare il salvabile.