Il nuovo horror della serie Dark Pictures è stato svelato con un teaser da Supermassive

Nel filmato vediamo un video registrato su una vecchia videocassetta VHS , caratterizzato dal tipico effetto distorto e a bassa definizione da nastro analogico, con delle scene piuttosto disturbanti.

In maniera diventata tradizionale per la serie, all'interno di Directive 8020 è possibile trovare, tra i materiali extra, un misterioso video che rappresenta, in effetti, un teaser trailer per il prossimo capitolo della serie The Dark Pictures, il quale sembra essere decisamente inquietante.

Sembra proprio che Supermassive Games abbia intenzione di proseguire con la sua serie horror The Dark Pictures , considerando che ha diffuso, in maniera un po' particolare, un teaser che punta a un nuovo capitolo nella serie in questione, ancora senza titolo.

Qualcosa di inquietante

Il video è stato caricato su YouTube da qualche utente con il nome "The Craven Man", ma pare sia un titolo provvisorio che non risulta in alcuna fonte ufficiale, dunque il nuovo capitolo di The Dark Pictures non ha ancora effettivamente un nome.

Quello che possiamo vedere è che sembra avere a che fare con un qualche contatto con entità ultraterrene e decisamente oscure, visto quello che accade nel filmato.

Il look e il concept richiamano un po' il famoso video di The Ring, con le immagini apparentemente senza senso che compaiono sulla TV, ma che alla fine portano a una sorta di evocazione che sembra essere alquanto terrificante.

Intanto abbiamo anche visto il trailer di lancio di Directive 8020 in occasione dell'uscita della settimana scorsa e potete conoscerlo meglio nella nostra recensione del nuovo gioco dagli autori di Until Dawn.