Directive 8020 sarà ottimizzato per PS5 Pro: ecco i miglioramenti

Supermassive Games ha annunciato che Directive 8020: A Dark Pictures Game sarà ottimizzato per PS5 Pro, pubblicando un trailer e un approfondimento votati a illustrare i miglioramenti che saranno presenti sulla console Sony.

Il primo e più importante aspetto di questo supporto è rappresentato dall'impiego della PlayStation Spectral Super Resolution, che come sappiamo nella sua versione aggiornata riesce ad aumentare in maniera concreta la nitidezza delle immagini grazie a un upscaling della risoluzione basato sull'intelligenza artificiale.

A ciò si aggiunge il ray tracing applicato al sistema di illuminazione, capace di generare riflessi realistici e ombre credibili e dinamiche: le luci di emergenza nei corridoi, il fuoco che illumina i volti in maniera instabile, il ghiaccio che rifrange la luce, e così via.

Le ombre, fondamentali in un gioco horror, potranno di conseguenza diventare parte integrante del racconto di Directive 8020: A Dark Pictures Game, muovendosi, trasformandosi e suggerendo presenze che potrebbero essere reali... oppure no.