Directive 8020 sarà ottimizzato per PS5 Pro: ecco i miglioramenti

Supermassive Games ha annunciato che Directive 8020: A Dark Pictures Game sarà ottimizzato per PS5 Pro, pubblicando un trailer e un approfondimento votati a illustrare i miglioramenti che saranno presenti sulla console Sony.
Il primo e più importante aspetto di questo supporto è rappresentato dall'impiego della PlayStation Spectral Super Resolution, che come sappiamo nella sua versione aggiornata riesce ad aumentare in maniera concreta la nitidezza delle immagini grazie a un upscaling della risoluzione basato sull'intelligenza artificiale.
A ciò si aggiunge il ray tracing applicato al sistema di illuminazione, capace di generare riflessi realistici e ombre credibili e dinamiche: le luci di emergenza nei corridoi, il fuoco che illumina i volti in maniera instabile, il ghiaccio che rifrange la luce, e così via.
Le ombre, fondamentali in un gioco horror, potranno di conseguenza diventare parte integrante del racconto di Directive 8020: A Dark Pictures Game, muovendosi, trasformandosi e suggerendo presenze che potrebbero essere reali... oppure no.
Prestazioni e controlli
Presentato alla fine del 2022, Directive 8020: A Dark Pictures Game potrà contare su prestazioni migliorate grazie a PS5 Pro, a tutto vantaggio della reattività dell'interfaccia anche durante le sequenze chiave, in cui bisogna agire rapidamente.
Infine i controlli, che nel caso del nuovo titolo di Supermassive Games sfruttano le funzionalità del DualSense per restituire sensazioni tattili durante l'uso degli strumenti e nei momenti di tensione, grazie al feedback aptico, mentre l'audio integrato mima il funzionamento di una ricetrasmittente.