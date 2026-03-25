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Directive 8020 sarà ottimizzato per PS5 Pro: ecco i miglioramenti

Gli sviluppatori di Directive 8020: A Dark Pictures Game hanno annunciato che il gioco sarà ottimizzato per PS5 Pro, rivelando quali miglioramenti saranno presenti sulla console Sony.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   25/03/2026
Uno dei personaggi di Directive 8020: A Dark Pictures Game
Directive 8020: A Dark Pictures Game
Directive 8020: A Dark Pictures Game
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Supermassive Games ha annunciato che Directive 8020: A Dark Pictures Game sarà ottimizzato per PS5 Pro, pubblicando un trailer e un approfondimento votati a illustrare i miglioramenti che saranno presenti sulla console Sony.

Il primo e più importante aspetto di questo supporto è rappresentato dall'impiego della PlayStation Spectral Super Resolution, che come sappiamo nella sua versione aggiornata riesce ad aumentare in maniera concreta la nitidezza delle immagini grazie a un upscaling della risoluzione basato sull'intelligenza artificiale.

A ciò si aggiunge il ray tracing applicato al sistema di illuminazione, capace di generare riflessi realistici e ombre credibili e dinamiche: le luci di emergenza nei corridoi, il fuoco che illumina i volti in maniera instabile, il ghiaccio che rifrange la luce, e così via.

Directive 8020, abbiamo provato il nuovo horror spaziale di Supermassive Directive 8020, abbiamo provato il nuovo horror spaziale di Supermassive

Le ombre, fondamentali in un gioco horror, potranno di conseguenza diventare parte integrante del racconto di Directive 8020: A Dark Pictures Game, muovendosi, trasformandosi e suggerendo presenze che potrebbero essere reali... oppure no.

Prestazioni e controlli

Presentato alla fine del 2022, Directive 8020: A Dark Pictures Game potrà contare su prestazioni migliorate grazie a PS5 Pro, a tutto vantaggio della reattività dell'interfaccia anche durante le sequenze chiave, in cui bisogna agire rapidamente.

Infine i controlli, che nel caso del nuovo titolo di Supermassive Games sfruttano le funzionalità del DualSense per restituire sensazioni tattili durante l'uso degli strumenti e nei momenti di tensione, grazie al feedback aptico, mentre l'audio integrato mima il funzionamento di una ricetrasmittente.

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