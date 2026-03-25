Il DualSense in versione "Remix Green" è in promozione su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante per chiunque voglia acquistare un altro DualSense: la versione "Remix Green" del pad viene messo in offerta con uno sconto attivo del 18% per un costo finale d'acquisto di 69,99€, suo minimo storico . Acquistalo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Tra le caratteristiche principali del DualSense spicca il feedback aptico , che sostituisce la tradizionale vibrazione con sensazioni molto più precise e realistiche. Questo permette al giocatore di percepire diverse superfici , impatti e situazioni di gioco in modo estremamente dettagliato. A ciò si aggiungono i grilletti adattivi , in grado di modificare la resistenza in base alle azioni compiute.

Ulteriori dettagli sul controller

Il design è moderno ed ergonomico, con una presa comoda anche durante lunghe sessioni. Il controller integra inoltre un microfono, un altoparlante migliorato e il tasto "Crea", che consente di catturare e condividere contenuti in modo immediato.

La batteria ricaricabile garantisce una buona autonomia, mentre la connessione wireless assicura libertà di movimento. Nel complesso, il DualSense ridefinisce il concetto di controller, rendendo il gameplay più coinvolgente e sensoriale. Con queste design, inoltre, riesce ad essere una delle versioni più distintive del controller stesso. Se sei alla ricerca di un secondo controller per la tua PS5 è questo il momento di acquistarlo.