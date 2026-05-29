Il controller DualSense Chroma Indigo è in sconto su Amazon: risparmia 15 €

Il controller DualSense Chroma Indigo per PS5 è su Amazon a 64,99 € rispetto al prezzo consigliato di 79,99 €, permettendoti di risparmiare il 19%. Si tratta di un piccolo sconto; se sei interessato ugualmente, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un controller dalla finitura iridescente
Si tratta in questo caso della variante Chroma Indigo, caratterizzata da una finitura iridescente dalle tonalità blu e viola. Ovviamente le caratteristiche tecniche del controller sono le classiche del DualSense, con feedback tattile coinvolgente, trigger adattivi dinamici e un microfono integrato da poter utilizzare per giocare in compagnia di amici. Con i trigger adattivi l'esperienza è ancora più immersiva e realistica, che si tratti di tendere una corda o di frenare su un'auto da corsa.
A contribuire positivamente all'esperienza di gioco sono l'accelerometro e il giroscopio integrati che forniscono un controllo intuitivo del movimento nei giochi supportati. I doppi azionamenti sostituiscono i tradizionali motori a vibrazione: ciò significa che potrai sentire una varietà di sensazioni direttamente nelle tue mani, dal rinculo delle armi agli ambienti.
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