Cerchi un gioco rilassante? Monument Valley: The Trilogy è in sconto su Amazon

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Mondi in dissolvenza e storie da scoprire
Questa trilogia riunisce i tre giochi della serie. Inizierai con la ricerca del perdono di Ida e continuerai con Ro e il suo bambino mentre esplorano il legame della maternità. Infine, concluderai con Monument Valley 3, dove Noor navigherà attraverso mondi in dissolvenza con l'obiettivo di ripristinare la luce. Si tratta di avventure molto rilassanti, con ore di enigmi, immagini suggestive e un comparto sonoro davvero coinvolgente.
Si tratta nel complesso di un'esperienza sensoriale straordinaria, con una componente artistica spettacolare. Se vuoi saperne di più, puoi consultare la nostra recensione del terzo capitolo.
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