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Cerchi un gioco rilassante? Monument Valley: The Trilogy è in sconto su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo Monument Valley: The Trilogy con uno sconto del 17%. Si tratta della trilogia che riunisce i tre giochi della serie, tra emozioni ed enigmi rilassanti.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   29/05/2026
Monument Valley: The Trilogy
Monument Valley 3
Monument Valley 3
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Se cerchi avventure spensierate ed emozionanti, Monument Valley: The Trilogy per Nintendo Switch è su Amazon a 28,40 € rispetto al prezzo mediano di 34,41 €, permettendoti di risparmiare il 17%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Mondi in dissolvenza e storie da scoprire

Questa trilogia riunisce i tre giochi della serie. Inizierai con la ricerca del perdono di Ida e continuerai con Ro e il suo bambino mentre esplorano il legame della maternità. Infine, concluderai con Monument Valley 3, dove Noor navigherà attraverso mondi in dissolvenza con l'obiettivo di ripristinare la luce. Si tratta di avventure molto rilassanti, con ore di enigmi, immagini suggestive e un comparto sonoro davvero coinvolgente.

Monument Valley
Monument Valley

Si tratta nel complesso di un'esperienza sensoriale straordinaria, con una componente artistica spettacolare. Se vuoi saperne di più, puoi consultare la nostra recensione del terzo capitolo.

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