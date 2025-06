Monument Valley 3 arriva su PC e console: data di uscita annunciata al Wholesome Direct 2025

In occasione del Wholesome Direct 2025, Ustwo Games ha annunciato la data di uscita di Monument Valley 3 su PC e console, dove arriverà il 22 luglio 2025, portando dunque la sua dose di onirico fascino e puzzle dalle piattaforme mobile al pubblico videoludico più tradizionale.

Nel gioco ci troviamo a dover ristabilire la luce in un mondo in cui questa si sta affievolendo, ormai sull'orlo della distruzione. Per farlo, dobbiamo risolvere enigmi all'interno di strane e ambientazioni e livelli intricati, costruiti con uno stile davvero molto particolare.

Si tratta del terzo capitolo della premiata serie di Ustwo che rappresenta da anni una delle migliori produzioni nate in ambito mobile, ora in procinto di arrivare anche sulle piattaforme tradizionali per espandersi a un pubblico più ampio e con alcuni adattamenti per funzionare al meglio su PC e console.