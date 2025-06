Xbox Games Showcase? Phil Spencer promette grandi sorprese, Aaron Greenberg invita alla calma

Cosa ci aspetta nell'imminente Xbox Games Showcase? A quanto pare le opinioni in casa Microsoft sono un po' discordanti: c'è chi desidera creare grandi aspettative fra gli utenti, come Phil Spencer e lo stesso CEO Satya Nadella, e chi invece invita alla calma.

"Mi è stato imposto il silenzio... ma non ancora per molto", ha scritto Spencer. "Unitevi a noi questa domenica alle 19.00 per l'Xbox Games Showcase, seguito da uno sguardo esclusivo a The Outer Worlds 2. Abbiamo in serbo ancora più sorprese che non vorrete perdervi."

Aaron Greenberg, invece, ha chiesto di abbassare i toni... ma lo ha fatto per un motivo ben preciso. "Non vedo l'ora di assistere allo show, ma non caricatelo troppo di aspettative", ha scritto su X. "L'anno scorso abbiamo spaccato tutto!"

Greenberg dunque teme che il confronto con lo showcase del 2024, che in effetti ha convinto tutti, potrebbe finire per ridimensionare l'impatto dell'evento che verrà trasmesso domani. Chi pensate che abbia ragione?