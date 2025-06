Everdeep Aurora presentato in un trailer con data d'uscita: un action adventure fra Mr. Driller e lo Spectrum

Nautilus Games ha presentato Everdeep Aurora con un nuovo trailer e una data di uscita in occasione del Wholesome Direct 2025: un particolare action adventure in 2D che ricorda un po' Mr. Driller e un po' le avventure tipiche dello ZX Spectrum, soprattutto come stile grafico.

Everdeep Aurora arriverà su PC e Nintendo Switch il 10 luglio al prezzo di 19,99 dollari, ed è un titolo davvero molto particolare come stile generale, che mette in scena le avventure del gatto Shell alla ricerca della madre, nelle profondità dello strano mondo di Everdeep.

Dopo che una pioggia di meteoriti apocalittici ha spinto la civiltà nel sottosuolo, la giovane gatta Shell si ritrova sola sulla superficie del pianeta distrutto: incoraggiata da una lettera della madre scomparsa, parte per un viaggio nella vasta Everdeep, con il fidato trapano in mano, per ricongiungersi alla sua famiglia.