Pokémon Scarlatto e Violetto regalano il Pokémon leggendario Wo-Chien in versione shiny

Potrete fare vostro questo regalo tramite la funzione "Dono Segreto" . Per farlo dovrete avviare Pokémon Scarlatto o Violetto, premere X per aprire il menu principale, selezionare "Poképortale" e successivamente Dono Segreto → Tramite Internet. Oltre al Pokémon riceverete anche 100 Frammenti Teracristal Erba, Coleottero, Veleno e Folletto.

Grazie all'impegno della community, tutti i giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto ora possono ottenere in regalo un Wo-Chien cromatico , un Pokémon Leggendario di tipo Buio/Erba che forma con Chien-Pao, Ting-Lu e Chi-Yu il "quartetto nefasto".

I dettagli del Pokémon in regalo e degli altri in arrivo

Il Wo-Chien che riceverete è di livello 75 e possiede l'abilità Amuleto Nefasto. Ha una natura Placida, teratipo Erba e conosce le mosse Catastrofe, Ripicca, Verdebufera e Ripetizione. Come accennato, si tratta di un esemplare Shiny, dunque vale assolutamente la pena riscattarlo. Avrete tempo per farlo fino al 30 settembre.

Uno scatto da Pokémon Scarlatto e Violetto

Il Pokémon è in regalo come parte di un evento tutt'ora in corso, dove ogni settimana i giocatori devono affrontare uno dei membri del quartetto nefasto nei Raid Teracristal. Se riusciranno a sconfiggere uno di questi Pokémon almeno un milione di volte in totale, questo verrà regalato sotto forma di Pokémon cromatico, come nel caso di Wo-Chien. Al momento è in corso la sfida contro Chien Pao (4 - 17 agosto). Seguirà quella di Ting-Lu (18 - 31 agosto) e di Chi-Yu (1 - 4 settembre).