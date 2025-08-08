0

Le cuffie Logitech G535 LIGHTSPEED sono in sconto su Amazon al prezzo minimo storico

Su Amazon troviamo le cuffie Logitech G535 LIGHTSPEED al prezzo minimo storico, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo mediano.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   08/08/2025
Cuffie Logitech G535 LIGHTSPEED

Su Amazon sono disponibili le cuffie Logitech G535 LIGHTSPEED a 57,99 € rispetto al prezzo mediano di 75,99 €, permettendovi di risparmiare fino al 24%. Se siete interessati, potete acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche delle cuffie Logitech G535 LIGHTSPEED

In questo caso si tratta delle cuffie nere con dettagli viola. Le cuffie wireless over-ear sono compatibili con PC, PS4 e PS5 e sono ricaricabili tramite USB. La tecnologia wireless offre oltre 33 ore di autonomia e connessione fino a 12 metri. Sono molto leggere e dotate di una fascia per la testa che aiuta a distribuire meglio il peso, e può essere regolata per una vestibilità su misura.

Cuffie Logitech G535 LIGHTSPEED
Cuffie Logitech G535 LIGHTSPEED

Troviamo inoltre un microfono, da poter spostare verso l'alto per disattivarne l'audio, e una rotellina di regolazione del volume, posta direttamente sul copriorecchie, in modo da alzare il volume di gioco, musica o comunicazioni vocali in totale comodità. Come vi abbiamo già anticipato, si tratta del prezzo minimo storico.

