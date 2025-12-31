Oggi è l'ultimo giorno raggiungibile dal cronometro interno di Xbox 360? Facciamo chiarezza

Sta emergendo una questione relativa a Xbox 360 che potrebbe essere preoccupante, ma fino a un certo punto: effettivamente oggi, 31 dicembre 2025, sembra essere l'ultimo giorno in cui è possibile impostare il calendario della console Microsoft, ma solo se si vuole procedere con l'impostazione manuale della data.

Come era emerso anche in precedenza ed è stato ribadito in un recente thread su Reddit, il 31 dicembre 2025, ovvero oggi, risulta essere l'ultimo giorno in cui è possibile selezionare una data in maniera manuale su Xbox 360, ma questo non significa che il calendario non prosegua oltre.

Il sistema infatti non si ferma alla data di oggi ma continua regolarmente a segnalare le date successive, proseguendo con il primo gennaio 2026 e oltre, dunque la questione si pone soltanto per quanto riguarda l'impostazione manuale della data.