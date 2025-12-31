0

Oggi è l'ultimo giorno raggiungibile dal cronometro interno di Xbox 360? Facciamo chiarezza

Xbox 360 si avvicina a una sorta di Millennium Bug specifico per la console Microsoft? Non proprio, ma c'è in effetti un problema destinato ad emergere da oggi, 31 dicembre 2025.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   31/12/2025
Xbox 360

Sta emergendo una questione relativa a Xbox 360 che potrebbe essere preoccupante, ma fino a un certo punto: effettivamente oggi, 31 dicembre 2025, sembra essere l'ultimo giorno in cui è possibile impostare il calendario della console Microsoft, ma solo se si vuole procedere con l'impostazione manuale della data.

Come era emerso anche in precedenza ed è stato ribadito in un recente thread su Reddit, il 31 dicembre 2025, ovvero oggi, risulta essere l'ultimo giorno in cui è possibile selezionare una data in maniera manuale su Xbox 360, ma questo non significa che il calendario non prosegua oltre.

Il sistema infatti non si ferma alla data di oggi ma continua regolarmente a segnalare le date successive, proseguendo con il primo gennaio 2026 e oltre, dunque la questione si pone soltanto per quanto riguarda l'impostazione manuale della data.

Non un problema enorme, ma comunque presente

In sostanza, è vero che il calendario interno di Xbox 360 non consente di posizionare manualmente una data successiva al 31 dicembre 2025, ma il sistema riconosce comunque quelle seguenti, dunque basta selezionare l'impostazione per la data automatica da Xbox Live per rimanere aggiornati.

Are we cooked or not?
byu/Visium1890 inxbox360

Resta il problema per le console non connesse a internet, che potrebbero avere problemi a poter avere il calendario aggiornato, oltre a possibili discrepanze che potrebbero emergere nella regolazione successiva per le console normalmente non collegate.

In ogni caso, sembra scongiurato un nuovo Millennium Bug specifico per Xbox 360, al di là dell'effettiva incidenza che un problema del genere potrebbe avere sugli utenti, considerando che si parla di una console che rientra ormai di pieno diritto nell'ambito del retrogaming.

