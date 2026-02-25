La nuova console Xbox è fondamentale nella strategia di Microsoft e presto ci saranno degli annunci

Asha Sharma, nuova CEO di Microsoft Gaming, nel suo messaggio iniziale allo staff e ai giocatori ha indicato il "ritorno a Xbox" come uno dei tre pilastri della strategia futura della divisione.
Ma cosa significa esattamente? Implica forse che negli ultimi anni Xbox si sia allontanata da ciò che dovrebbe essere? La domanda è stata posta direttamente a Sharma in un'intervista con WindowsCentral, dove ha spiegato che l'obiettivo è riportare l'attenzione sul cuore dell'identità Xbox, recuperando lo spirito originario della divisione. Un percorso che parte dalla console, settore che negli ultimi anni ha registrato diversi trimestri di calo quasi costante per Microsoft.
Presto sentiremo parlare della nuova Xbox
"Per me, lo spirito del 'ritorno a Xbox' riguarda il tornare allo spirito con cui il team è stato fondato", spiega Sharma. "È quello spirito di sorpresa, lo spirito di costruire qualcosa che nessun altro era disposto a provare, ho sentito usare termini come 'rinnegato', 'ribellione' e 'divertimento'. È a questo che pensavo quando l'ho scritto."
Sharma ha successivamente sottolineato l'impegno di Microsoft verso i giocatori che la supportano da decenni e il proprimo impegno sull'hardware.
"Credo che i nostri fan e giocatori più fedeli abbiano investito fino a 25 anni della loro vita in questi universi e nella nostra console. Voglio che tutti sappiano che sono impegnata in Xbox, a partire dalla console."
"Continueremo a raggiungere i giocatori ovunque si trovino, il mondo continua a evolversi e cambiare. Vogliamo assicurarci che Xbox sia un ottimo posto per sviluppatori e giocatori. Vogliamo investire per ridurre le divisioni artificiali tra i diversi tipi di dispositivi che vogliono usare con noi. Questo significherà investire molto di più nell'abbattere le barriere, aiutando gli sviluppatori a creare una volta sola e a essere presenti su diverse esperienze hardware. Per me, Xbox parte dai suoi fan, e da lì cresceremo. È questo che volevo comunicare con il 'ritorno' a Xbox."
A proposito dell'impegno nell'hardware, Sharma in un passaggio successivo dell'intervista è tornata a parlare della prossima console Xbox, svelando che sono in programma degli "annunci in arrivo".
"I giocatori Xbox hanno investito migliaia di dollari, in denaro e anche in tempo - per me è incredibilmente importante comprenderlo e proteggerlo", ha detto Sharma. "Sono impegnata a 'tornare a Xbox', e questo parte dalla console, parte dall'hardware. Ne sentirete parlare presto, abbiamo alcuni annunci in arrivo. Vedrete un investimento importante in questa direzione".