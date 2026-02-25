La nuova console Xbox è fondamentale nella strategia di Microsoft e presto ci saranno degli annunci

Ma cosa significa esattamente? Implica forse che negli ultimi anni Xbox si sia allontanata da ciò che dovrebbe essere? La domanda è stata posta direttamente a Sharma in un'intervista con WindowsCentral, dove ha spiegato che l'obiettivo è riportare l'attenzione sul cuore dell'identità Xbox, recuperando lo spirito originario della divisione. Un percorso che parte dalla console , settore che negli ultimi anni ha registrato diversi trimestri di calo quasi costante per Microsoft.

Asha Sharma , nuova CEO di Microsoft Gaming, nel suo messaggio iniziale allo staff e ai giocatori ha indicato il "ritorno a Xbox" come uno dei tre pilastri della strategia futura della divisione.

Presto sentiremo parlare della nuova Xbox

"Per me, lo spirito del 'ritorno a Xbox' riguarda il tornare allo spirito con cui il team è stato fondato", spiega Sharma. "È quello spirito di sorpresa, lo spirito di costruire qualcosa che nessun altro era disposto a provare, ho sentito usare termini come 'rinnegato', 'ribellione' e 'divertimento'. È a questo che pensavo quando l'ho scritto."

Asha Sharma, CEO di Microsoft Gaming, e il COO Matt Booty

Sharma ha successivamente sottolineato l'impegno di Microsoft verso i giocatori che la supportano da decenni e il proprimo impegno sull'hardware.

"Credo che i nostri fan e giocatori più fedeli abbiano investito fino a 25 anni della loro vita in questi universi e nella nostra console. Voglio che tutti sappiano che sono impegnata in Xbox, a partire dalla console."

"Continueremo a raggiungere i giocatori ovunque si trovino, il mondo continua a evolversi e cambiare. Vogliamo assicurarci che Xbox sia un ottimo posto per sviluppatori e giocatori. Vogliamo investire per ridurre le divisioni artificiali tra i diversi tipi di dispositivi che vogliono usare con noi. Questo significherà investire molto di più nell'abbattere le barriere, aiutando gli sviluppatori a creare una volta sola e a essere presenti su diverse esperienze hardware. Per me, Xbox parte dai suoi fan, e da lì cresceremo. È questo che volevo comunicare con il 'ritorno' a Xbox."

A proposito dell'impegno nell'hardware, Sharma in un passaggio successivo dell'intervista è tornata a parlare della prossima console Xbox, svelando che sono in programma degli "annunci in arrivo".

"I giocatori Xbox hanno investito migliaia di dollari, in denaro e anche in tempo - per me è incredibilmente importante comprenderlo e proteggerlo", ha detto Sharma. "Sono impegnata a 'tornare a Xbox', e questo parte dalla console, parte dall'hardware. Ne sentirete parlare presto, abbiamo alcuni annunci in arrivo. Vedrete un investimento importante in questa direzione".