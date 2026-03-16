Xbox app consente ora di aggiungere qualsiasi gioco manualmente alla libreria

Probabilmente in vista delle evoluzioni previste anche con l'arrivo di Xbox Project Helix, Microsoft sta continuando ad aggiornare l'Xbox app in modo da incrementare la convergenza tra vari store e launcher, consentendo ora di aggiungere manualmente qualsiasi gioco alla libreria accessibile dall'applicazione.
La funzionalità è stata messa a disposizione degli utenti che fanno parte del ring insider nei giorni scorsi ma dovrebbe essere disponibile per tutti a breve: in pratica consente di selezionare manualmente giochi e applicazioni che possono essere aggiunti alla libreria visibile sull'app Xbox.
Si tratta di un'ulteriore estensione della funzionalità già presente che consente di visualizzare giochi presenti su client Steam e altri store direttamente all'interno della stessa interfaccia.
Una funzionalità in vista di Xbox Helix?
Oltre a visualizzare automaticamente i giochi tratti da vari store come Steam e GOG, la nuova opzione aggiunta all'app Xbox consente agli utenti di aggiungere manualmente quei giochi o applicazioni che non vengono rilevate automaticamente dall'interfaccia.
Nella libreria è presente un simbolo "+" che, se cliccato, apre una finestra che consente di selezionare ulteriori giochi e app con i loro percorsi sul PC, potendo in questo modo inserirli direttamente nella medesima interfaccia.
In sostanza, in questo modo si estende ancora di più la copertura dell'app Xbox, con l'interfaccia che in questo modo può accentrare tutte le possibili applicazioni e giochi facendo in modo che possano essere lanciate direttamente dall'app senza dover tornare al desktop.
Tutto questo dovrebbe rientrare nell'evoluzione dell'Xbox Full Screen Experience che pone le basi di quella che dovrebbe essere l'interfaccia utilizzata da Xbox Project Helix, la prossima generazione di Xbox che si presenta come un ibrido fra PC e console.