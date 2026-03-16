Xbox app consente ora di aggiungere qualsiasi gioco manualmente alla libreria

Probabilmente in vista delle evoluzioni previste anche con l'arrivo di Xbox Project Helix, Microsoft sta continuando ad aggiornare l'Xbox app in modo da incrementare la convergenza tra vari store e launcher, consentendo ora di aggiungere manualmente qualsiasi gioco alla libreria accessibile dall'applicazione.

La funzionalità è stata messa a disposizione degli utenti che fanno parte del ring insider nei giorni scorsi ma dovrebbe essere disponibile per tutti a breve: in pratica consente di selezionare manualmente giochi e applicazioni che possono essere aggiunti alla libreria visibile sull'app Xbox.

Si tratta di un'ulteriore estensione della funzionalità già presente che consente di visualizzare giochi presenti su client Steam e altri store direttamente all'interno della stessa interfaccia.