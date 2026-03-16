Con The Elder Scrolls 6 a occupare tutta Bethesda, Fallout 5 potrebbe essere affidato ad altri?

Lobe ha detto la sua nel corso di una nuova puntata di Kiwi Talkz su YouTube, spiegando che la risorse di Bethesda Softworks sono ampie ma comunque limitate, e considerando le dimensioni di un progetto come The Elder Scrolls 6 non consentirebbero di lavorare ad altro per molto tempo .

Jonah Lobe è un veterano di Bethesda che ha lavorato alla serie Fallout, dunque la sua opinione può essere presa in considerazione quando dice che, conoscendo il modus operandi della compagnia e il fatto che ora sia completamente impegnata su The Elder Scrolls 6 , non è da escludere che Fallout 5 possa essere assegnato a un altro team .

Una scelta obbligata?

La scelta di ricorrere all'outsourcing potrebbe essere necessaria per riuscire a rientrare in tempistiche non eccessivamente lunghe, considerando peraltro che, in questo momento, l'attenzione è rimasta alta grazie alla serie TV, dunque potrebbe essere importante non dilungarsi eccessivamente prima di iniziare a parlare di Fallout 5 in maniera pratica.

"Penso che ci stiano già ricorrendo sempre di più", ha riferito Lobe sull'outsourcing, "Sono sempre più grandi", tuttavia "le aspettative per The Elder Scrolls 6 sono enormi e sono sicuramente impegnati completamente su quello", ha spiegato.

Come riferito anche da un altro veterano di Bethesda e Fallout, il fatto di poter sfruttare al scia della serie TV sarebbe importante: "Avere il gioco in uscita mentre lo show è ancora in giro, o comunque non troppo lontano, sarebbe un vantaggio enorme".

Sembra comunque decisamente difficile che un Fallout 5 anche dato in outsourcing possa arrivare in tempi ristretti, dunque potrebbe essere impossibile averlo sul mercato in un periodo in cui la serie TV sia ancora in corso, a meno che non siano previste ancora diverse stagioni.

L'idea dell'outsourcing sembrerebbe anche andare in senso contrario con alcune recenti informazioni giunte tra le voci di corridoio che parlano della possibilità che un Fallout affidato a un team esterno sia stato cancellato proprio perché Bethesda vuole gestire la serie direttamente.