The Elder Scrolls VI no, ma al 60% e più di sconto sì nei nuovi saldi di Steam dedicati alla serie

Vi siete persi un capitolo della serie The Elder Scrolls ? Allora sarete felici di sapere che su Steam tutti i giochi che la compongono sono in forte sconto, per una tornata di saldi dedicata. Quale modo migliore per aspettare gli anni che ci dividono dal prossimo trailer di The Elder Scrolls VI ?

Le offerte

Andando sulla pagina dei saldi della serie The Elder Scrolls, potete aquistare The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered per 43,99 euro, contro i 54,99 del prezzo base (-20%), The Elder Scrolls Online per 4,99 euro, contro i 19,99 euro del prezzo base (-75%), The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition per 9,99 euro (75%), l'upgrade all'Anniversary Edition per 9,99 euro (-50%), ma anche il The Elder Scrolls IV: Oblivion originale a 4,99 euro (-75%) e The Elder Scrolls III: Morrowind a 5,99 euro (-60%).

Anche l'edizione rimasterizzata di Oblivion è in sconto

Volendo ci sono sconti anche sui vecchi spin-off: The Elder Scrolls: Battlespire e The Elder Scrolls: Redguard vengono venduti a 2,39 euro ciascuno (-60%). Non sono proprio fruibilissimi di questi tempi, ma costano davvero poco e magari potreste volerli aggiungere alla vostra collezione per completarla.

Per chi se lo stesse chiedendo, ci sono anche The Elder Scrolls II: Daggerfall e The Elder Scrolls: Arena nei saldi, ma quelli sono gratuiti di default, ormai, quindi potete aggiungerli alla vostra libreria quando volete.