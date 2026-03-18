Bethesda ha un problema con le mod a pagamento di Skyrim e Fallout

Il director Todd Howard, in una intervista con lo YouTuber Mortismal Gaming, ha parlato dell'approccio della compagnia alle mod e il problema che sta ora affrontando.

Bethesda da tanto tempo sta investendo ufficialmente sul mondo delle mod, precisamente per Skyrim e per la serie di Fallout. Nel marketplace ufficiale, è possibile trovare mod gratuite, ma anche mod a pagamento.

Le parole di Howard

Prima di tutto, Howard rende chiaro che Bethesda "è stata molto fortunata che il pubblico delle mod" sia stato parte del percorso dei videogiochi della compagnia per molto tempo. Poi, dichiara che le mod a pagamento e il marketplace sono "in buona salute".

"Penso che la buona notizia è che sia una comunità molto sana. Penso che quando provi a puntare sulle mod a pagamento - e abbiamo fatto un paio di tentativi, in parte di successo e in parte con alcuni problemi - ti ritrovi ad apprezzare il risultato. Siamo molto molto felici con questo programma, ovvero il fatto che ci sia roba gratuita, contenuti a pagamento e altre cose nostre".

Howard però poi aggiunge: "Il nostro problema ora è in realtà fare in modo che più persone vedano tali contenuti, perché pensiamo che siano ottimi". L'obiettivo è quindi rendere più facile scaricare e usare le mod, visto che i canali ufficiali delle mod stanno ancora "creando ancora un po' di difficoltà nell'ottenere e giocare" i contenuti.

Segnaliamo infine che Bethesda crede nell'Intelligenza Artificiale generativa, ma è molto cauta e non la sta usando.