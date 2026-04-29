Il gioco MMO di Xbox cancellato è "stata un'opportunità sprecata"

Cosa ha detto il director di Project Blackbird

Firor ha affermato: "È una sensazione contrastante. Sono così orgoglioso di ciò che il team ha realizzato nel tempo che abbiamo avuto, e abbiamo dovuto affrontare diversi imprevisti. Il COVID è scoppiato proprio quando avremmo dovuto intensificare le assunzioni, quindi tutto si è semplicemente dilatato. Ma come mi sento a riguardo, complessivamente?"

"Penso sia un'opportunità sprecata, per me, per ZOS, per Bethesda, per Xbox. Credo che sarebbe stato un gioco fantastico. Comprendo il ragionamento che ha portato alla cancellazione, ed è per questo che creare videogiochi è sempre un settore che spezza il cuore. Non importa cosa succeda, potresti essere nel miglior studio del mondo eppure vengono prese decisioni che hanno un impatto sulle persone. Non ero d'accordo con quanto accaduto, ma ne capivo le motivazioni di fondo."

"Si tratta più di questo: eravamo un numero su un bilancio e, se quel numero è grande, diventa - diciamo così - terreno fertile per le analisi. Quel numero è sempre stato grande. Nel corso degli anni abbiamo sempre spiegato perché stessimo anticipando molti costi e cosa avrebbero ottenuto in cambio. Ma alla fine l'industria è arrivata a un punto in cui, agli occhi delle persone lì e altrove nel settore, è sembrata una scommessa molto azzardata. E avevano bisogno di limitare le loro scommesse più grandi. Penso sia andata così."

"È stata gestita in modo professionale. È stato spiegato perché stesse accadendo, io ho espresso il mio punto di vista, loro hanno detto di capire perfettamente e abbiamo concordato di rendere la transizione il più fluida possibile. ESO è ancora in un'ottima posizione, e di questo sono felice. Ma sono triste, soprattutto per il team che avevamo messo insieme e che ha ricevuto il benservito in modo del tutto inaspettato. Per quanto mi riguarda, il mondo sarebbe stato probabilmente un posto migliore con quel gioco al suo interno."

Alcuni giocatori potrebbero però essere felici perché Fallout 5 avrebbe ricevuto il via libera, rimpiazzando Blackbird.