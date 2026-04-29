PlayStation Plus: annunciati i giochi "gratis" di maggio per PS4 e PS5 del tier Essential

Pochi minuti fa Sony ha presentato i giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Essential di maggio , che la prossima settimana tutti gli iscritti al servizio potranno riscattare e aggiungere alla propria raccolta digitale senza costi aggiuntivi.

Scopriamo i giochi del PS Plus Essential del prossimo mese

Tutti i giochi sopraelencati saranno disponibili fino a martedì 2 giugno, dopodiché verranno sostituiti con altri titoli. Facciamo una panoramica delle nuove aggiunte.

EA Sports FC 26 è l'ultimo capitolo della serie calcistica di Electronic Arts, che raffina ulteriormente la sua formula, grazie a un gameplay rinnovato sulla base dei feedback della community e alcune novità. Tra queste c'è la suddivisione del gioco in due anime ben distinte: la modalità Competitiva, pensata per il gioco online, è più veloce, reattiva e focalizzata sull'abilità individuale, mentre la modalità Realistica punta su una simulazione più realistica, con un ritmo di gioco più lento, una fisica più presente e una maggiore enfasi sulla strategia e sulle caratteristiche della squadra. Se volete saperne di più, trovate tutti i dettagli nella nostra recensione di EA Sports FC 26.

Nine Sols è un action‑platformer in stile metroidvania, ambientato in un mondo che fonde mitologia taoista e fantascienza orientale. I giocatori vestono i panni di Yi, un guerriero risvegliato dopo secoli che cerca vendetta contro i Nove Soli, antichi sovrani responsabili della caduta del suo popolo. Il gioco combina combattimenti tecnici basati sul parry, esplorazione metroidvania e un'estetica disegnata a mano che racconta una civiltà decaduta, sospesa tra rituali mistici, tecnologia proibita e segreti millenari. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Nine Sols.

Wuchang: Fallen Feathers è un gioco di ruolo d'azione, ispirato al genere souls-like, ambientato in versione dark fantasy della Cina del 1647. I giocatori interpreteranno una piratessa priva di memoria chiamata Wuchang che ha ottenuto poteri sovrumani, che decide di sfruttare per intraprendere un viaggio attraverso le terre di Shu, una regione devastata da conflitti interni e da una maledizione chiamata "Feathering," che trasforma gli abitanti in mostruose creature. Ecco la nostra recensione di Wuchang: Fallen Feathers.

Che ne pensate, siete soddisfatti dei nuovi titoli del PlayStation Plus Essential in arrivo la prossima settimana? Come al solito, fateci sapere cosa ne pensante nei commenti qui sotto.