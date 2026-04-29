Il gameplay di The Blood of Dawnwalker è stato presentato con un lungo video

Rebel Wolves ha pubblicato un lungo video per presentare il gameplay di The Blood of Dawnwalker, con una nuova panoramica che si concentra su diversi aspetti del gioco fra esplorazione, combattimenti, decisioni e gestione delle abilità.
Il ciclo giorno-notte non si limita ad avere una funzione estetica, bensì rappresenta il cuore dell'esperienza: quando è buio Coen assume la forma vampirica e può muoversi fra le ombre con maggiore libertà, raggiungendo punti di osservazione strategici per analizzare l'area circostante, scoprire attività vicine e pianificare il percorso successivo.
La mappa è ricca di punti d'interesse: insediamenti, monasteri decaduti, siti infestati, santuari e aree legate agli ufficiali del tirannico Brencis, l'antagonista principale di The Blood of Dawnwalker. Alcuni luoghi fungono anche da nodi di viaggio rapido o da obiettivi narrativi, intrecciando in tal modo progressione e scoperta.
Una delle meccaniche più interessanti è la trasformazione in lupo, disponibile durante le fasi iniziali per aumentare la velocità di movimento notturna: una scelta che rafforza la componente stealth, ma una variante di tale meccanica sarà disponibile anche di giorno.
Combattimenti e progressione
Come riportato anche nella nostra intervista agli autori di The Blood of Dawnwalker, durante la campagna capiterà di imbattersi in eventi dinamici, come richieste d'aiuto o situazioni ambigue che lasciano libertà di scelta al giocatore, in cui intervenire o meno può innescare delle conseguenze.
Il sistema di combattimento e le abilità ruotano attorno alla doppia natura del protagonista: Coen può utilizzare poteri speciali e attacchi stealth, rigenerarsi grazie al sangue e far aumentare il suo livello di Corruzione, sbloccando perk potenti in un equilibrio costante tra forza e bestialità.