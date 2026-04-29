Il gameplay di The Blood of Dawnwalker è stato presentato con un lungo video

Rebel Wolves ha pubblicato un lungo video per presentare il gameplay di The Blood of Dawnwalker, con una nuova panoramica che si concentra su diversi aspetti del gioco fra esplorazione, combattimenti, decisioni e gestione delle abilità.

Il ciclo giorno-notte non si limita ad avere una funzione estetica, bensì rappresenta il cuore dell'esperienza: quando è buio Coen assume la forma vampirica e può muoversi fra le ombre con maggiore libertà, raggiungendo punti di osservazione strategici per analizzare l'area circostante, scoprire attività vicine e pianificare il percorso successivo.

La mappa è ricca di punti d'interesse: insediamenti, monasteri decaduti, siti infestati, santuari e aree legate agli ufficiali del tirannico Brencis, l'antagonista principale di The Blood of Dawnwalker. Alcuni luoghi fungono anche da nodi di viaggio rapido o da obiettivi narrativi, intrecciando in tal modo progressione e scoperta.

Una delle meccaniche più interessanti è la trasformazione in lupo, disponibile durante le fasi iniziali per aumentare la velocità di movimento notturna: una scelta che rafforza la componente stealth, ma una variante di tale meccanica sarà disponibile anche di giorno.