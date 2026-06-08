Fable svela l'espansione Ordine Eroico a otto mesi dal lancio, al via i preordini di Standard e Premium Edition

Oltre ad annunciare la nuova data di uscita> di Fable, fissata al 23 febbraio del prossimo anno, subito dopo l'Xbox Games Showcase di ieri Playground Games ha presentato anche Ordine Eroico (Order of the Hero nella versione inglese), la prima espansione a pagamento del gioco.
Il DLC è stato rivelato con largo anticipo e quasi in sordina, tramite una breve descrizione sul sito ufficiale. Una decisione presa probabilmente in quanto sarà incluso nella Premium Edition da 99 euro, disponibile al preordine da ieri.
Il culto dell'eroe
Stando a quando riportato sul sito di Fable, Ordine Eroico sarà un'espansione focalizzata sulla storia in arrivo dopo il lancio (non è stato indicato un periodo di uscita preciso), che trascinerà i giocatori all'interno dei segreti di un antico e oscuro culto radicato in Albion che venerà un eroe prescelto. E chi meglio del giocatore per ricoprire questo ruolo?
Il contenuto introdurrà anche una regione inedita, "colma di pericoli, meraviglie e sussurri di un potere sepolto da tempo". A quanto pare le nostre gesta "conquisteranno l'ammirazione dei cultisti", fino al punto di diventare il loro nuovo supervisore.
Una volta a capo del culto, potremo guidare i suoi rituali e rimodellarlo a seconda della nostra personale visione di eroe: nobile, malvagia, bizzarra o una via di mezzo. Tuttavia, non è tutto oro ciò che luccica: "diventare il nuovo capo solleva una domanda più oscura. Se il culto ha un posto vacante per un nuovo leader eroico... che fine ha fatto il precedente?", recita la descrizione.
Al via i preordini
Come accennato, l'annuncio di Order of the Hero arriva insieme alla nuova data di uscita di Fable e all'apertura dei preordini. Oltre alla Standard Edition da 69,99 euro, è disponibile la Premium Edition da 99,99 euro, che include il gioco base, l'espansione, cinque giorni di accesso anticipato e vari contenuti extra.
Ecco tutti i contenuti:
- Fable - gioco base
- Artbook digitale e colonna sonora di Fable
- Espansione Order of the Hero
- Set Armatura Splendida
- Set Armatura Bastarda
- 3x Bouquet della Regina
- 3x Sacchi di frattaglie
- 3x Pane
A prescindere dall'edizione scelta, preacquistando Fable ricevere come bonus un pacchetto che include:
- Costume da pollo
- Mazzo di fiori
- Pollo giocattolo
- Picnic con focaccine e marmellata
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