Fable svela l'espansione Ordine Eroico a otto mesi dal lancio, al via i preordini di Standard e Premium Edition

Il DLC è stato rivelato con largo anticipo e quasi in sordina, tramite una breve descrizione sul sito ufficiale. Una decisione presa probabilmente in quanto sarà incluso nella Premium Edition da 99 euro, disponibile al preordine da ieri.

Il culto dell'eroe

Stando a quando riportato sul sito di Fable, Ordine Eroico sarà un'espansione focalizzata sulla storia in arrivo dopo il lancio (non è stato indicato un periodo di uscita preciso), che trascinerà i giocatori all'interno dei segreti di un antico e oscuro culto radicato in Albion che venerà un eroe prescelto. E chi meglio del giocatore per ricoprire questo ruolo?

Il contenuto introdurrà anche una regione inedita, "colma di pericoli, meraviglie e sussurri di un potere sepolto da tempo". A quanto pare le nostre gesta "conquisteranno l'ammirazione dei cultisti", fino al punto di diventare il loro nuovo supervisore.

Una volta a capo del culto, potremo guidare i suoi rituali e rimodellarlo a seconda della nostra personale visione di eroe: nobile, malvagia, bizzarra o una via di mezzo. Tuttavia, non è tutto oro ciò che luccica: "diventare il nuovo capo solleva una domanda più oscura. Se il culto ha un posto vacante per un nuovo leader eroico... che fine ha fatto il precedente?", recita la descrizione.