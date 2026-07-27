Secondo quanto riferito dal giornalista Jez Corden, pare che Fable abbia sforato il suo budget in maniera preoccupante a causa dei lunghi tempi di sviluppo e dei problemi incontrati durante il cammino.
In effetti il reboot sviluppato da Playground Games è stato presentato per la prima volta all'E3 2020 e dovrebbe finalmente fare il proprio debutto il prossimo febbraio, anche su PS5, dunque parliamo di un progetto che si è fatto decisamente attendere.
Le fonti di Corden hanno spiegato appunto che il budget inizialmente previsto è stato superato in maniera significativa, ma dopo oltre sette anni di lavorazione si tratta di una situazione che probabilmente era stata messa in conto da Microsoft.
La casa di Redmond aveva inizialmente pianificato il lancio di Fable nel periodo natalizio del 2026, ma la finestra è stata successivamente spostata: pare che il rinvio sia stato deciso per concedere al gioco "il momento che merita", evitando una competizione diretta con GTA 6.
Le difficoltà incontrate finora
Fra le difficoltà incontrate dagli sviluppatori di Fable ci sono sicuramente quelle legate agli aspetti tecnici, visto che il team di Playground Games ha dovuto adattare il motore proprietario ForzaTech alle esigenze di un'esperienza molto diversa da quella di un gioco di guida.
Le prime sequenze di gameplay mostrate dagli autori hanno però suscitato grande curiosità fra gli appassionati, visto che il reboot punta a combinare gli elementi più classici dei giochi di ruolo fantasy con meccaniche più vicine ai life simulator, mantenendo al tempo stesso l'umorismo e il tono satirico che hanno sempre contraddistinto la serie.