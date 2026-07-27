Secondo quanto riferito dal giornalista Jez Corden, pare che Fable abbia sforato il suo budget in maniera preoccupante a causa dei lunghi tempi di sviluppo e dei problemi incontrati durante il cammino.

In effetti il reboot sviluppato da Playground Games è stato presentato per la prima volta all'E3 2020 e dovrebbe finalmente fare il proprio debutto il prossimo febbraio, anche su PS5, dunque parliamo di un progetto che si è fatto decisamente attendere.

Le fonti di Corden hanno spiegato appunto che il budget inizialmente previsto è stato superato in maniera significativa, ma dopo oltre sette anni di lavorazione si tratta di una situazione che probabilmente era stata messa in conto da Microsoft.

La casa di Redmond aveva inizialmente pianificato il lancio di Fable nel periodo natalizio del 2026, ma la finestra è stata successivamente spostata: pare che il rinvio sia stato deciso per concedere al gioco "il momento che merita", evitando una competizione diretta con GTA 6.