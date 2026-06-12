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Preordina Fable per PS5 e ricevi il bonus dai contenuti esclusivi

Tra le proposte di Amazon troviamo il preordine di Fable per PS5. Acquistando in anticipo il gioco potrai ottenere una serie di ricompense.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   12/06/2026
Fable per PS5
Fable
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Su Amazon è possibile preordinare Fable per PS5 a 69,99 €. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Di seguito riportiamo anche la versione per Xbox Series X: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni, ma in questo caso dovrai attendere molti mesi: ricordiamo che il gioco uscirà il 23 febbraio 2027. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Bonus del preordine

Come ti abbiamo anticipato, preordinando questo gioco otterrai alcuni contenuti esclusivi da utilizzare in-game, tra cui il Costume da pollo (cosmetico), Bouquet di fiori selvatici, Pollo giocattolo e Cesto da picnic con scones e marmellata. In questa avventura scoprirai Albion, creerai il tuo eroe unico e cercherai di far crescere la tua reputazione in un mondo vivace e pieno di attività da scoprire.

Bonus di Fable
Bonus di Fable

Ogni singola scelta conta e influenza la tua storia, nonché le tue relazioni. Potrai comprare una proprietà, gestire un'attività, corteggiare gli abitanti del villaggio o... inseguire polli! Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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