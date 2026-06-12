Preordina Fable per PS5 e ricevi il bonus dai contenuti esclusivi

Su Amazon è possibile preordinare Fable per PS5 a 69,99 €. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Di seguito riportiamo anche la versione per Xbox Series X: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni, ma in questo caso dovrai attendere molti mesi: ricordiamo che il gioco uscirà il 23 febbraio 2027. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.