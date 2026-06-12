Lollipop Chainsaw RePOP continua a vendere e gli autori regalano un nuovo costume

Ricordiamo che Lollipop Chainsaw RePOP è stato pubblicato inizialmente per PlayStation 5, Xbox Series, Switch e PC tramite Steam il 12 settembre 2024, seguito dalle versioni PlayStation 4 e Xbox One il 2 dicembre 2024, e da quella Nintendo Switch 2 il 28 maggio 2026. Le vendite totali avevano superato le 300.000 unità il 12 agosto 2025, il che significa che da allora ha venduto altre 100.000 unità .

Dragami Games ha svelato, in occasione del 14esimo anniversario di Lollipop Chainsaw, che la remaster Lollipop Chainsaw RePOP è stata in grado di raggiungere oltre 400.000 unità vendute .

Il costume gratuito per Lollipop Chainsaw RePOP

Tramite un comunicato ufficiale, gli autori di Lollipop Chainsaw RePOP hanno anche confermato che avremo accesso - più avanti nel corso di giugno in una data ancora da definire - a un costume gratuito chiamato "Kogal". Il costume, che potete vedere nell'immagine qui sotto, è il vincitore del Dragami Special Award nel Lollipop Chainsaw RePOP Costume Design Contest.

Il costume Kogal di Lollipop Chainsaw RePOP

Gli autori presentano il costume con queste parole: "Il costume presenta un'elegante coda di cavallo laterale che sostituisce i caratteristici codini di Juliet, insieme a una camicetta semitrasparente indossata con audacia che crea un look del tutto nuovo. Come outfit speciale per commemorare il 14° anniversario della serie Lollipop Chainsaw, offre ai fan l'opportunità di apprezzare un lato diverso del fascino di Juliet."

"Con la pubblicazione di questo costume, l'implementazione di tutte le proposte vincitrici del Costume Design Contest sarà completata. Desideriamo esprimere ancora una volta i nostri più sinceri ringraziamenti a tutti coloro che hanno partecipato al concorso e a tutti i fan che hanno atteso pazientemente la pubblicazione di questi costumi. Dragami Games continuerà a offrire contenuti che possano essere apprezzati dai fan di tutto il mondo attraverso la serie Lollipop Chainsaw."

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Lollipop Chainsaw RePOP.