Lollipop Chainsaw RePOP è stato rinviato su Nintendo Switch 2 a data da destinarsi

La versione Nintendo Switch 2 di Lollipop Chainsaw RePOP è stata rinviata a data da destinarsi da Dragami Games, che in un breve comunicato ha spiegato di dover implementare "aggiornamenti significativi" e probabilmente per questo non ha fornito una nuova data di uscita.

"Lollipop Chainsaw RePOP - Nintendo Switch 2 Edition era previsto per il 26 marzo 2026", ha scritto lo studio. "Tuttavia, a causa della necessità di apportare aggiornamenti significativi non solo alla versione Nintendo Switch 2, ma anche alla versione Nintendo Switch già disponibile, abbiamo preso la difficile decisione di posticiparne l'uscita."

"Ci scusiamo sinceramente per il disagio arrecato a tutti i fan che attendevano con impazienza questo titolo. Annunceremo la nuova data di uscita non appena i preparativi saranno completati", si conclude il messaggio di Dragami Games.

Chiaramente non è dato sapere quali problemi siano emersi, ma il comunicato lascia intendere si tratti di criticità serie, forse bug game-breaking di cui gli sviluppatori si sono resi conto soltanto adesso, vedi la necessità di aggiornare anche la versione Nintendo Switch.