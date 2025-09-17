Dragami Games ha annunciato che Lollipop Chainsaw RePOP uscirà anche su Nintendo Switch 2 . L'uscita è prevista per questo novembre, in data ancora da destinarsi. Gli utenti in possesso della versione Nintendo Switch potranno effettuare il passaggio alla nuova tramite un Upgrade Pass, anche se non è ancora chiaro se sarà gratuito o a pagamento.

I miglioramenti

La cosiddetta Lollipop Chainsaw RePOP Nintendo Switch 2 Edition offrirà dei miglioramenti "significativi" in termini di risoluzione, frame rate e qualità grafica complessiva rispetto alla versione per Nintendo Switch, di suo la più debole dal punto di vista grafico rispetto alle altre.

Vediamo la versione Nintendo Switch 2 in un trailer dedicato, che mostra i progressi grafici rispetto alla versione Switch tramite delle sequenze di gioco.

Inoltre, è stato annunciato che Lollipop Chainsaw RePOP - Nintendo Switch 2 Edition sarà giocabile al Tokyo Game Show 2025, che si terrà dal 25 al 28 settembre al Makuhari Messe di Chiba, in Giappone. Gli utenti che proveranno la demo riceveranno in regalo una speciale cartellina trasparente a tema con il gioco.

Lollipop Chainsaw RePOP è stato lanciato per la prima volta su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC (su Steam) il 12 settembre 2024, seguito dalle versioni per PlayStation 4 e Xbox One il 2 dicembre 2024. Le vendite totali hanno superato le 300.000 copie il 12 agosto 2025.